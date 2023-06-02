Нардеп Бужанский попал в языковой скандал: Данилов назвал его "пророссийской сволочью" (видео)

"Слуга народа" не захотел говорить на украинском языке в прямом эфире, доказывая правоту Конституцией и законами. По словам секретаря СНБО, в Украине должен быть вычищен "токсичный московский хлам".

Related video

Нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский попал в языковой скандал за нежелание говорить на украинском языке в эфире телеканала "Киев 24". Ведущий Сергей Смальчук спросил у политика, почему он единственный проголосовал против того, чтобы сделать 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

Журналист сказал политику "Слава Украине", на что он ответил через время "Да, слава Украине" и продолжил говорить на русском языке.

Смальчук попросил его перейти на украинский язык, но Бужанский ответил, что будет говорить так, как он хочет. Политик доказывал свое право нормами закона о государственном языке и Конституции Украины.

"У нас в Конституции в 10-й статье указано несколько языков. Государственный язык – украинский, а государство гарантирует свободу и развитие других языков. У нас пол страны говорит на русском", – объяснял нардеп.

Смальчук вспомнил о законе "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". На это политик указал, что из документа убрали языковую норму для народных депутатов.

"Зрители наши многоязычные. А почему вы нашим военным на фронте не расскажете, что только для украиноязычных? Я владею языком, у меня более 50 выступлений с трибуны Рады на украинском", — отметил он.

Бужанский напомнил ведущему о 161-й статье Конституции Украины, которая запрещает разжигание ненависти по любому признаку. В итоге каждый остался при своем мнении, а Бужанский отключился от эфира.

Перепалка с Бужанским в эфире: Данилов заявил о зачистке "пророссийской сволочи"

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов отреагировал на дискуссию. Он заявил, что "недобиткам так называемого "русского мира", которые считают, что в украинских эфирах могут разговаривать на "русскам", не место на телевидении, в политике и в Украине".

По его словам, вся "пророссийская сволочь, которая 30 лет насиловала и предавала страну, будет под корень зачищена и выброшена отовсюду как токсичный московский хлам".

Напомним, что 28 мая стало известно о языковом конфликте в одном из отделений одесской полиции. Один из патрульных снял погоны и приглашал другого участника спора "выйти пообщаться" на улицу.

А бывший нардеп Ирина Фарион называла "биологическим мусором" украинцев, которые не владеют родным языком. Незнающие украинский язык, по ее мнению, являются изменниками.