"Сниму погоны и выйдем": в Одессе полицейский полез в драку из-за русского языка (видео)

Конфликт на языковой почве произошел в одном из отделений города. Участкового офицера просили разговаривать на украинском языке, но он не оценил пожелание граждан.

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В одном из отделений полиции в Одессе произошел конфликт на языковой почве. Полицейский хотел снять погоны и "выйти пообщаться", видео инцидента появилось в местных Telegram-каналах.

Кадры начинаются со словесной перепалки, во время которой снимающий требует от полицейского разговаривать на украинском языке.

Полицейский захотел выйти на улицу с участником перепалки

Сидящий за столом полицейский отвечает: "Давай я сниму погоны и пойдем пообщаемся. Вывезешь?".

Далее силовик подходит, снимает погоны и все выходят на улицу. На этом видео обрывается и чем закончился конфликт — непонятно.

Пресс-служба областной полиции прокомментировала инцидент. В отношении участкового офицера проводится служебное расследование, его и начальника отстранят от должностей на время выяснения причин случившегося.

Ссора, по сведениям полиции, произошла после задержания гражданина и еще нескольких мужчин из-за появления в общественном месте в пьяном виде.

Оценку действиям полицейского, его начальника и еще двум коллегам, присутствовавшим во время конфликта — оперативному дежурному и его помощнику, обещают дать по результатам расследования.

Напомним, что в марте этого года в одном из отелей Одессы произошел языковой скандал. Женщина отругала девушек за украинскую речь и доказывала отсутствие разницы между гривнами и рублями.

Фокус 26 мая писал, как экс-нардеп Ирина Фарион назвала "биологическим мусором" украинцев, которые не знают госязык.