"Это же колхоз": одесситка попала в языковой скандал и довела девушку до слез (видео)

Женщина, назвавшая себя "подругой Труханова", приняла неравнодушных украинок за приезжих, ведь привыкла слышать в городе исключительно русскую речь. Благодаря содействию активистов она признала свою ошибку и извинилась.

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В Одессе произошел языковой скандал с женщиной, которая упрекнула молодых девушек за использование украинского языка в повседневной жизни. Ролик опубликовали украинские Telegram-каналы.

Случилась словесная перепалка в одном из отелей города. Женщина яростно убеждала персонал в том, что разницы между гривнами и рублями нет, а в Одессе и вовсе всегда была эта валюта.

"Ну вы меня поняли: рубли, гривны – это одно и то же. У нас всю жизнь были рубли, вспомните девушки. Я так понимаю, что вы приезжие все раз по-украински разговариваете", — говорит одесситка.

Эта ситуация довела одну из сотрудниц отеля до слез, но история на этом не закончилась. Спор продолжился на тему государственного языка и местная жительница начала оправдываться, что ей странно слышать в родном городе украинский, ведь она всегда разговаривала на русском и даже война не изменила ее взглядов.

Клиентка отеля назвала украинский немодным, а порой и вовсе его звучание ей кажется "колхозным".

"Девочки! Ну что вы, переобулись? Стыдно! И что вы, с пацанами так вот встречаетесь, и говорите: "Я хочу тебе"? Ну это же колхоз. Молодежь так не разговаривает наша. Ваш отель, я сделаю самую ужасную репутацию. Я вообще дружу с Трухановым, имейте в виду", — говорит она.

Языковой скандал в Одессе: виновницу нашли активисты

Позже благодаря общественному деятелю Демьяну Ганулу одесситке пришлось извиняться за свое поведение. Подробностями он поделился на своей странице в социальной сети Facebook.

"Я сразу установил контактные данные личности, место работы и пришел в гости. Я не буду дословно описывать, что я говорил этому лицу, но она приняла решение извиниться и вспомнила украинский язык", – написал активист.

В ролике с извинениями женщина признала, что не нужно было называть гривны рублями, и что эта привычка у нее есть с самого детства.

Языковой скандал в Одессе: что говорят у языкового омбудсмена

На данный инцидент отреагировала представительница Уполномоченного по защите государственного языка и депутат Одесского районного совета Ярослава Витко-Присяжнюк.

По ее словам, согласно статье 30-й украинского законодательства, во время обслуживания должен использоваться государственный язык. Также это может быть другой любой язык, который является приемлемым для двух сторон.

"Что касается самого инцидента, могу сказать, что некоторым нашим согражданам, к сожалению, до сих пор невдомек, что русский язык в Украине больше никогда не будет занимать тех же позиций, которые он занимал до 24 февраля прошлого года. Что русский язык довольно часто и сам языковой вопрос часто использовался агрессором в гибридной войне против Украины. Согласно этому, большинство наших соотечественников довольно резко реагируют на то, когда к ним просят обращаться на русском…" — сказала она.

Напомним, 27 октября СМИ сообщали, что доцента НАУ оштрафовали за использование негосударственного языка. Сам преподаватель считал, что он стал жертвой провокации.

9 июля в одном из магазинов Одессы произошел скандал из-за русского языка. В салон мобильных телефонов зашел мужчина, представился военным и начал возмущаться из-за обращения на украинском языке. Он резко сменил риторику, когда получил повестку в военкомат.