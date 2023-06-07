"Цой — не политика": военные поддержали парня, который пел по-русски во Львове (видео)

Мужчины в камуфляже спели в поддержку одессита песню "Звезда по имени Солнце" под гитару. Ранее за молодого человека вступился экс-советник Офиса президента Алексей Арестович.

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Украинские военные поддержали в соцсетях парня, попавшего в скандал из-за исполнения песни Виктора Цоя на русском языке в центре Львова. Об этом известно из видео, опубликованного в TikTok.

"Цой — не политика. Цой жив. В поддержку парня из Одессы за исполнение его творчества", — говорится в подписи кадров.

На обнародованном видео четыре человека в камуфляже, сидя на природе, поют под гитару песню Виктора Цоя "Звезда по имени Солнце".

Языковой скандал из-за песен Цоя во Львове: что произошло

2 июня народная депутат от партии "Голос" Наталья Пипа опубликовала в соцсетях видео спора с молодым человеком. Как она объяснила, парень обругал политика в ответ на просьбу не нарушать закон и прекратить петь российские песни. Также он заявил, что Одесса страдает от обстрелов больше Львова, и там все говорят на языке страны-агрессорки.

В комментарии Фокусу Наталья Пипа объяснила, что даже не знала о существовании такого певца как Виктора Цоя. По ее словам, женщина услышала русскую музыку и подошла сделать замечание.

4 июня Алексей Арестович опубликовал видеообращение, в котором вступился за одессита. По мнению экс-чиновника, с парнем поступили несправедливо, ведь русскоязычные песни — часть его личности и самоидентификации.