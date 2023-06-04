"Это — твоя личность": Арестович заступился за парня, исполнившего во Львове песню Цоя (видео)

Бывший внештатный советник ОП считает, что право петь, читать и слушать на том языке, на котором человеку удобно, — вполне законно и охраняется Конституцией.

Related video

Алексей Арестович заступился за одессита, которого во Львове заставили извиняться за исполнение русскоязычной песни музыканта Виктора Цоя. Свою позицию бывший внештатный советник Офиса президента аргументировал в личном телеграм-канале, где 4 июня опубликовал соответсвующий пост.

Он считает, что с украинцем, исполнившим во Львове русскоязычную песню, обошлись несправедливо — нарушили его личные границы и попрали право, которые гарантирует Конституция.

"Ты не должен был извиняться за то, что пел песню Цоя. Потому что это — твоя личность, твоя самоидентификация, твое право, защищенное Конституцией", — сказал Арестович.

По его словам, "извиняться должна народный депутат, которая на тебя наехала".

После этого Арестович из солидарности с одесситом продекламировал песню "В лесу родилась елочка".

Запрет на исполнение российской музыки: что об этом думает Арестович

"Наезд на язык и культуру — грубейшим нарушением личных границ, гораздо хуже физического насилия", — прокомментировал инцидент Арестович.

По его словам, одессит не нарушал ни один из принятых в Украине законов, так как Цой " никогда не был гражданином РФ, во времена СССР, скорее находился в позиции стихийного диссидента и уж, конечно, не поддерживал агрессию против Украины".

Арестович считает, что большинство принятых в Украине так называемых "языковых" законов грубо нарушают Конституцию Украины.

"Не может быть доверия там, где тебя нельзя спокойно высказываться, петь, смотреть и слушать. Не может быть никакой демократии и свободы слова в таких условиях", — написал Арестович.

Также бывший внештатный советник ОП добавил, что украинцы — "психологически незрелая нация", так как "у психологически зрелых людей, правило номер один — от*битесь от других".

Арестович считает, что запрет на исполнение русскоязычного контента противоречит конституционным правам граждан Фото: Скриншот

"Языковой" скандал во Львове: что об этом известно

В субботу, 3 июня, во Львове произошла перепалка между подростком и народным депутатом от партии "Голос" Натальей Пипой. Парень исполнял под гитару русскоязычные песни музыканта Виктора Цоя.

К нему подошла народный депутат и заявила, что "русский язык в городе запрещен с октября" (имеется в виду запрет на исполнение или прослушивание русскоязычной музыки в общественных местах, — ред.).

Между подростком-музыкантом и народным депутатом вспыхнул конфликт. В конце концов одессит оскорбил женщину нецензурными словами.

"Цой — это легенда рока, понимаешь, а ты сейчас берешь и до*бываешься. У тебя с*ка своих дел нет или что бл*ть?" — сказал он.

На этом скандал не утих. Несколько позже в интернете появилось видео, на котором подросток извиняется перед Пипой и жителями Львова. При этом обращается он к аудитории уже на украинском языке.

"Очень прошу прощения з ненормативную лексику в сторону госпожи Наталии. И очень прошу прощения у жителей Львова", — сказал одессит.

Напомним, что нардеп от "Слуги народа" Максим Бужанский недавно попал в языковой скандал. Он не хотел разговаривать на украинском языке в прямом эфире.

А в апреле этого года произошел языковой конфликт с военным ВСУ в Буковеле. Отдыхающий в халате обозвал военного и посоветовал ему ехать в Бахмут.