"Це твоя особистість": Арестович заступився за хлопця, який виконав у Львові пісню Цоя (відео)

Колишній позаштатний радник ОП вважає, що право співати, читати та слухати тією мовою, якою людині зручно, — цілком законно й охороняється Конституцією.

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Олексій Арестович заступився за одесита, якого у Львові змусили перепрошувати за виконання пісні російського музиканта Віктора Цоя. Свою позицію колишній позаштатний радник Офісу президента аргументував в особистому телеграм-каналі, де 4 червня опублікував відповідний допис.

Він вважає, що з українцем, котрий виконав у Львові російськомовну пісню, обійшлися несправедливо — порушили його особисті кордони та зневажили право, яке гарантує Конституція.

"Ти не повинен був просити вибачення за те, що співав пісню Цоя. Тому що це твоя особистість, твоя самоідентифікація, твоє право, захищене Конституцією", — сказав Арестович.

За його словами, "перепрошувати має народний депутат, яка на тебе наїхала".

Після цього Арестович із солідарності з одеситом виконав пісню "У лісі народилася ялинка".

Заборона виконання російської музики: що про це думає Арестович

"Наїзд на мову і культуру — грубе порушення особистих кордонів, набагато гірше за фізичне насильство", — прокоментував інцидент Арестович.

За його словами, одесит не порушував жоден з ухвалених в Україні законів, оскільки Цой "ніколи не був громадянином РФ, за часів СРСР, швидше перебував у позиції стихійного дисидента і вже, звичайно, не підтримував агресію проти України".

Арестович вважає, що більшість ухвалених в Україні так званих "мовних" законів грубо порушують Конституцію України.

"Не може бути довіри там, де тебе не можна спокійно висловлюватися, співати, дивитися та слухати. Не може бути жодної демократії та свободи слова в таких умовах", — написав Арестович.

Також колишній позаштатний радник ОП додав, що українці — "психологічно незріла нація", тому що "у психологічно зрілих людей правило номер один — від*батися від інших".

Арестович вважає, що заборона на виконання російськомовного контенту суперечить конституційним правам громадян Фото: Скриншот

"Мовний" скандал у Львові: що про це відомо

У суботу, 3 червня, у Львові сталася суперечка між підлітком та народним депутатом від партії "Голос" Наталією Піпою. Хлопець виконував під гітару російськомовні пісні музиканта Віктора Цоя.

До нього підійшла народна депутатка та заявила, що "російська мова в місті заборонена з жовтня" (мається на увазі заборона на виконання або прослуховування російськомовної музики у громадських місцях, — ред.).

Між підлітком-музикантом та народною депутаткою спалахнув конфлікт. Зрештою, одесит образив жінку нецензурними словами.

"Цой — це легенда року, розумієш, а ти зараз береш і до*буєшся. У тебе с*ка своїх справ немає або що бл *ть?" — сказав він.

На цьому скандал не вщух. Дещо пізніше в інтернеті з'явилося відео, на якому підліток просить вибачення перед Піпою та перепрошує жителів Львова. При цьому він звертається до аудиторії вже українською мовою.

"Дуже перепрошую з ненормативну лексику у бік пані Наталії. І дуже перепрошую у мешканців Львова", — сказав одесит.

Нагадаємо, що нардеп від "Слуги народу" Максим Бужанський нещодавно потрапив у мовний скандал. Він не хотів розмовляти українською мовою у прямому ефірі.

А у квітні цього року стався мовний конфлікт із військовим ЗСУ у Буковелі. Відпочивальник у халаті обізвав військового і порадив йому їхати до Бахмута.