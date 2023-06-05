Скандал во Львове: Я даже не знала, что был такой музыкант, — нардеп Наталья Пипа о песнях Цоя

В разговоре с Фокусом депутат от партии "Голос" призналась, что впервые услышала песни Виктора Цоя 2 июня на улице Львова. До этого Наталья Пипа, по ее словам, даже не знала о существовании рок-музыканта.

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Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа до ситуации во Львове с уличным музыкантом ничего не знала о Викторе Цое и даже не слышала его имени. Об этом она заявила в комментарии Фокусу.

"Я услышала российскую музыку, поэтому подошла сделать замечание. Я не знала, что это музыка Цоя. Более того, я его имя впервые услышала в пятницу вечером [2 июня], тогда же узнала, что это рок-музыкант. Я выросла на песнях Владимира Ивасюка, группы "Плач Єремії" и "Океана Эльзы" и понятия не имела, кто этот музыкант, чью песню исполнял юноша", — говорит Наталья Пипа, которой в этом году исполнится 40 лет.

Депутат рассказала, что ей пришлось вызвать полицию, так как молодой человек вел себя по-хамски и продолжал спорить о своем праве исполнять российские песни.

"На данный момент парень находится в приюте для несовершеннолетних. Мы сейчас общаемся с его мамой и решаем вопрос, как ему помочь, потому что в семье ситуация не очень хорошая. Мне по-человечески его жаль, но я не причинила парню никакого вреда, а может даже уберегла в тот день от беды – кто знает, чем все это могло закончиться на улице", — говорит Пипа.

По словам депутата, уличного музыканта собираются привлечь по статье "мелкое хулиганство", ведь закон о запрете российской музыки не имеет четко прописанной ответственности за нарушение.

Скандал с песнями Цоя во Львове: что произошло?

В пятницу, 2 июня, во Львове разгорелся языковой скандал. Наталья Пипа сделала замечание юноше, исполнявшему песни Виктора Цоя на улице. В ответ парень перешел на нецензурную лексику. Он сказал, что приехал из Одессы, которую ВС РФ якобы обстреливают сильнее Львова. Позже в интернете появилось видео, на котором подросток извинился перед Пипой и жителями Львова. При этом он обратился к аудитории уже на украинском языке. Извинения парень принес непосредственно за ненормативную лексику в адрес Пипы, но не за песни Цоя.

Напомним, 7 октября 2023 года в Украине вступил в силу закон об ограничении публичного использования российского музыкального продукта. В соответствии с законом, нельзя публично демонстрировать/исполнять музыкальные произведения российских артистов, в том числе показывать клипы музыкантов страны-агрессора. Также запрещены гастроли артистов из Российской Федерации, в том числе организация таких гастролей.

При этом закон вводит перечень российских исполнителей (так называемый "белый список"), в который вносятся граждане РФ, осуждающие военную агрессию против Украины. На них указанные выше ограничения не распространяются. Для этого они или их законные представители должны подать официальный запрос в Службу безопасности Украины. Но, по словам Пипы, этого списка до сих пор нет.

Ранее Фокус писал о том, какая именно российская музыка запрещена в Украине.

А также мы рассказывали, что бывший внештатный советник ОП Алексей Арестович считает, что право петь, читать и слушать на том языке, на котором человеку удобно, — вполне законно и охраняется Конституцией.