Скандал у Львові: Я навіть не знала, що був такий музикант, — нардепка Наталія Піпа про пісні Цоя

У розмові із Фокусом депутатка від партії "Голос" зізналася, що вперше почула пісні Віктора Цоя 2 червня на вулиці Львова. До цього Наталія Піпа, за її словами, навіть не знала про існування радянського рок-музиканта.

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Народна депутатка від партії "Голос" Наталія Піпа до ситуації у Львові з вуличним музикантом нічого не знала про Віктора Цоя і навіть не чула його імені. Про це вона заявила у коментарі Фокусу.

"Я почула російську музику, тому підійшла зробити зауваження. Я не знала, що це музика Цоя. До того ж я його ім'я вперше почула у п'ятницю ввечері [2 червня], тоді ж дізналася, що це рок-музикант. Я виросла на піснях Володимира Івасюка, гурту "Плач Єремії" та "Океану Ельзи" і поняття не мала, хто цей музикант, чию пісню виконував юнак", — каже Наталія Піпа, якій цього року виповниться 40 років.

Депутатка розповіла, що їй довелося викликати поліцію, оскільки молодик поводився по-хамськи й продовжував сперечатися про своє право виконувати російські пісні.

"На цей час хлопець знаходиться в притулку для неповнолітніх. Ми зараз спілкуємося з його мамою і розвʼязуємо питання, як йому допомогти, тому що в сім'ї ситуація не дуже хороша. Мені по-людськи його шкода, але я не завдала хлопцю жодної шкоди, а може навіть уберегла того дня від лиха – хто знає, чим усе це могло закінчитися на вулиці”, — каже Піпа.

За словами депутатки, вуличного музиканта мають намір притягнути за статтею "дрібне хуліганство", адже закон про заборону російської музики не має чітко прописаної відповідальності за порушення.

Скандал із піснями Цоя у Львові: що сталося?

У п'ятницю, 2 червня, у Львові спалахнув мовний скандал. Наталія Піпа зробила зауваження юнакові, який виконував пісні Віктора Цоя на вулиці. У відповідь хлопець перейшов на нецензурну лексику. Він сказав, що приїхав з Одеси, яку ЗС РФ нібито обстрілюють сильніше за Львів. Пізніше в інтернеті з'явилося відео, на якому підліток перепрошує перед Піпою та жителями Львова. При цьому хлопець звернувся до аудиторії вже українською мовою. Вибачення він приніс безпосередньо за ненормативну лексику на адресу Піпи, але не за пісні Цоя.

Нагадаємо, 7 жовтня 2023 року в Україні набув чинності закон про обмеження публічного використання російського музичного продукту. Відповідно до закону, не можна публічно демонструвати/виконувати музичні твори російських артистів, зокрема показувати кліпи музикантів країни-агресора. Також заборонені гастролі артистів із Російської Федерації, зокрема організація таких гастролей.

При цьому закон запроваджує перелік російських виконавців (так званий "білий список"), до якого вносяться громадяни РФ, які засуджують військову агресію проти України. На цих артистів зазначені вище обмеження не поширюються. Для цього музиканти чи їхні законні представники мають подати офіційний запит до Служби безпеки України. Але, за словами Піпи, цього списку досі немає.

Раніше Фокус писав про те, яку саме російську музику заборонено в Україні.

А також ми розповідали, що колишній позаштатний радник ОП Олексій Арестович вважає, що право співати, читати й слухати тією мовою, якою людині зручно, — цілком законно і охороняється Конституцією.