"Був нервовий зрив": продавчиня з Броварів побажала бійцям ЗСУ "підірватися на мінах" (відео)

Підприємиця посварилася з військовими через цінники, написані російською мовою, і побажала захисникам "підірватися на мінах" через те, що вони чіпляються із зауваженнями. Пізніше жінка вибачилася за різкі слова.

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У місті Бровари Київської області розгорівся мовний скандал. Власниця кількох торгових точок посварилася з військовими ЗСУ через цінники на овочі, написані російською. Відео інциденту опублікував на своїй сторінці в Telegram журналіст Костянтин Андріюк.

Причиною скандалу став інцидент на ринку в Броварах. Автор відеоролика, волонтер Володимир Міщук стверджує, що на ринку всі цінники були написані російською. Військові зробили зауваження продавцям і попросили змінити назви.

Співробітники поскаржилися підприємниці Гайані. Вони нібито сказали, що українські військові чіпляються до них через цінники на овочі та погрожують закрити точки. Жінка в пориві емоцій побажала військовим "підірватися на мінах".

На думку підприємниці, в Україні свобода слова, а тому нікого не чіпають через російську мову.

Володимир Міщук нагадав їй, що в країні йде війна. У відповідь Гайана сказала, що військові "знущалися" з її співробітників, і додала, що в ЗСУ є російськомовні захисники, зокрема й росіяни, які захищають Україну.

"Так, я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з мирними людьми. Ті, які приходять і дозволяють собі за формою робити негідні речі. Вони приходять і знущаються над людьми за російську мову", — пояснила підприємниця.

Пізніше жінка вибачилася перед ЗСУ і зізналася, що її слова були недоречними. Вона зазначила, що "шкодує" про фразу, яка вирвалася в стані "нервового зриву".

"Добре, я вибачаюся перед ЗСУ... Так, це було сказано недоречно. Це було не доречно. Я приймаю свою помилку, що я так сказала. Це був нервовий зрив. Так, я сказала, щоб хлопці підірвалися на мінах, які так поводяться з нормальними мирними людьми. Які, за формою, собі дозволяють робити негідні речі", — сказала жінка.

Фокус 3 червня докладно розповідав про гучний мовний скандал у Львові. Вуличний музикант виконував у центрі міста пісні Віктора Цоя. Це не сподобалося народній депутатці від "Голосу" Наталії Піпі, яка вступила з юнаком у словесну перепалку.

Пізніше українські військові підтримали в соцмережах хлопця, який потрапив у скандал через виконання пісні Віктора Цоя і записали відео, де виконують пісні знаменитого музиканта .