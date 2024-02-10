"Закрой рот и говори по-русски": "неякісна" українська в таксі призвела до ДТП (відео)

Пасажирка таксі стверджувала, що одесити нібито говорять лише російською мовою. Водій таксі не заперечував проти її російської й пояснював, що жив у Миколаєві.

Related video

У Одесі стався конфлікт між пасажиркою, яка хотіла чути виключно російську мову, та водієм таксі, який говорив українською. Спроби залагодити конфлікт були не успішні й вони обоє вирішили скасувати замовлення. При спробі висадити пасажирку авто потрапило під трамвай. Відео з кадрами надзвичайної події з'явилось у Telegram-каналі "Х* Одеса".

Запис зроблений камерою відеореєстратора, дата — не відома. На чотирихвилинному відео чути діалог, який вели таксист та його пасажирка. Спілкування почалось мирно, доки у якийсь момент жінка не почала вимагати, щоб чоловік перейшов на російську. При цьому вона зауважила, що співрозмовник говорить неправильною українською мовою і краще б він її не використовував.

Важливо

Не мова вбиває дітей: Лобода прокоментувала своє рішення співати російською (відео)

"Я не можу вас зрозуміти. Це українська? Закрий рота та говори на російській", — лунає у якусь мить на записі.

З розмови стає зрозуміло, що таксист — з Миколаєва, жінка — з Одеси. На її думку, "одесити говорять на російській". Тим часом чоловік їй пояснив, що він, наприклад, до неї жодних претензій не має: не вимагає, що вона говорила українською.

Врешті спілкування ставало все гострішим і переросло у сварку — на записі чути нецензурну лексику. У якийсь момент дійшли згоди, що замовлення скасовують і тоді авто звернуло з проїжджої частини. Раптом з'ясувалось, що зліва їхав трамвай, який і врізався у бік автомобіля поруч з сидінням водія.

Наскільки травмувався водій під час ДТП поки що даних немає, але чути його вигуки.

Мовний скандал — деталі

На сторінці мовного омбудсмена Тараса Кременя немає реакції на черговий мовний конфлікт. На сторінці Патрульної поліції Одеської області не згадується про ДТП за участю таксі та трамвая.

Зазначимо, раніше Фокус розповідав про конфлікти на мовному ґрунті, які ставались в Одесі. Наприклад, весною 2023 року стався конфлікт у місцевому готелі, до якого долучилась власниця, її підлеглі й навіть поліцейський. Тоді ж відбулась сварка з водієм таксі, який відмовлявся вимикати російську музику і заявляв, що за ракети, які летять на місто, відповідальні США. Влітку стало відомо про конфлікт у магазині з продажу мобільних телефонів: чоловіку не сподобалось, що до нього звертаються українською.

Восени 2023 року мовний конфлікт за участю водія таксі відбувся у Києві. Як з'ясувалось, пасажирки просили чоловіка перейти на українську, він відмовлявся і висадив їх, скасувавши замовлення. Після цього до конфлікту долучився ексрадник офісу президента Олексій Арестович — запропонував йому гроші та роботу.

Нагадуємо, 7 лютого в Одесі підсумували голосування за перейменування вулиць: більшість підтримали зміну назв об'єктів з іменами російських письменників та діячів. Аналогічні зміни відбуваються в Києві — про це повідомив мер Віталій Кличко.