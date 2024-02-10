"Закрой рот и говори по-русски": "некачественный" украинский в такси привел к ДТП (видео)

Пассажирка такси утверждала, что одесситы якобы говорят только на русском языке. Водитель такси не возражал против ее русского и объяснял, что жил в Николаеве.

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В Одессе произошел конфликт между пассажиркой, которая хотела слышать исключительно русский язык, и водителем такси, который говорил на украинском. Попытки уладить конфликт были не успешны и они оба решили отменить заказ. При попытке высадить пассажирку авто попало под трамвай. Видео с кадрами чрезвычайного происшествия появилось в Telegram-канале "Х* Одесса".

Запись сделана камерой видеорегистратора, дата — неизвестна. На четырехминутном видео слышен диалог, который вели таксист и его пассажирка. Общение началось мирно, пока в какой-то момент женщина не начала требовать, чтобы мужчина перешел на русский. При этом она отметила, что собеседник говорит на неправильном украинском языке и лучше бы он его не использовал.

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"Я не могу вас понять. Это украинский? Закрой рот и говори на русском", — раздается в какой-то момент на записи.

Из разговора становится понятно, что таксист — из Николаева, женщина — из Одессы. По ее мнению, "одесситы говорят на русском". Между тем мужчина ей объяснил, что он, например, к ней никаких претензий не имеет: не требует, чтобы она говорила на украинском.

Постепенно общение становилось все острее и переросло в ссору — на записи слышна нецензурная лексика. В какой-то момент договорились отменить закал и тогда авто свернуло с проезжей части. Вдруг выяснилось, что слева ехал трамвай, который и врезался в бок автомобиля рядом с сиденьем водителя.

Насколько травмировался водитель во время ДТП пока данных нет, но слышны его возгласы.

Языковой скандал — детали

На странице языкового омбудсмена Тараса Кремня нет реакции на очередной языковой конфликт. На странице Патрульной полиции Одесской области не упоминается о ДТП с участием такси и трамвая.

Отметим, ранее Фокус рассказывал о конфликтах на языковой почве, которые происходили в Одессе. Например, весной 2023 года произошел конфликт в местном отеле, к которому присоединилась владелица, ее подчиненные и даже полицейский. Тогда же произошла ссора с водителем такси, который отказывался выключать русскую музыку и заявлял, что за ракеты, летящие на город, ответственны США. Летом стало известно о конфликте в магазине по продаже мобильных телефонов: мужчине не понравилось, что к нему обращаются на украинском.

Осенью 2023 года языковой конфликт с участием водителя такси произошел в Киеве. Как выяснилось, пассажирки просили мужчину перейти на украинский, он отказывался и высадил их, отменив заказ. После этого к конфликту присоединился экс-советник офиса президента Алексей Арестович — предложил ему деньги и работу.

Напоминаем, 7 февраля в Одессе подытожили голосование за переименование улиц: большинство поддержали изменение названий объектов с именами российских писателей и деятелей. Аналогичные изменения происходят в Киеве — об этом сообщил мэр Виталий Кличко.