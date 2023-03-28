Языковой скандал в Одессе: водитель такси нарушил три закона, его могут уволить, — Креминь

По словам языкового омбудсмена, собственники службы такси не терпят такого поведения водителей. А в 2022 году его ведомство договорилось с транспортными компаниями, что водителей, которые нарушают языковой закон, будут отключать от системы безвозвратно.

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Уполномоченный по защите государственного языка в Украине Тарас Креминь прокомментировал языковой скандал в одесском такси, когда водитель отказался отключить российскую музыку и заявил, что ракеты РФ летят "от Америки". По его словам, мужчину могут уволить с работы. Об этом он сказал в интервью телеканалу "Мы — Украина".

Креминь отметил, что водитель такси нарушил три закона:

языковой закон;

закон, который запрещает использование российских песен в публичном пространстве;

закон "о нацбезопасности".

Он заявил, что собственники службы такси не терпят такого поведения водителей. Тарас Креминь добавил, что в 2022 году офис языкового омбудсмена договорился с транспортными компаниями, что водителей, которые нарушают языковой закон, будут отключать от системы такси безвозвратно.

"Мы договорились о том, если будут первые признаки нарушений, то это должно быть причиной, чтобы его отключили от системы и он никогда не был восстановлен на работе", — сказал Тарас Креминь.

Языковой скандал в Одессе: что произошло?

20 марта Фокус писал, что во время поездки в одесском такси разгорелся спор между пассажиркой и водителем после того, как его попросили выключить песню российского исполнителя. В ходе дискуссии таксист заявил, что США всегда начинают войны, а сейчас Россия освобождает Украину от Америки. Он добавил, что "с удовольствием" переехал бы в РФ.

Напомним, 19 марта клиентка одной из пекарен в Одессе возмутилась, что персонал не разговаривает с покупателями на государственном языке и слушает российскую музыку на рабочем месте, тем самым нарушая "языковой закон". Работница заведения на замечания покупательницы заявила, что разговаривает на русском, потому что ей "так удобно". Однако в последствии принесла извинения.