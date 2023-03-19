Крутят российскую попсу и обслуживают на языке агрессора: в пекарне в Одессе возник скандал (видео)

Клиентку пекарни возмутило, что персонал не разговаривает с покупателями на государственном языке, тем самым нарушая "языковой закон".

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В одной из пекарен известной сети в Одессе разразился языковой скандал. Клиентку заведения возмутила включенная в помещении заведения русская музыка и то, что продавец нарушает языковой закон, обслуживая клиентов на русском. Видео разместили в паблике "Х*Одесса".

Так, на видео, зашедшая в пекарню девушка-клиентка сделала замечания персонала, что в помещении заведения играет российская музыка и начала это снимать.

"Вы не имеете права снимать", — сказала продавщица.

На что она ответила, что в Украине действует языковой закон, предусматривающий обслуживание клиентов на государственном языке, и она не понимает, что ей говорит работница.

"Я говорю на языке, на котором мне удобно. Я знаю о языковом законе. Мне удобно на русском, я говорю на русском. Я живу в свободной стране", — сказала продавец.

Впоследствии после обнародования видео в сети появилось видео с извинениями продавца о том, что она сожалеет, что отказалась обслуживать клиентку на государственном языке.

"Больше такого не повторится", — сказала она.

Напомним, что 16 января 2021 вступила в силу статья 30 Закона Украины "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Она предусматривает обслуживание потребителей и предоставление информации о товарах и услугах на украинском языке. Требование Закона об обслуживании на государственном языке касается не только сферы торговли. Речь идет также об образовательных услугах, медицинском обслуживании, социальных услугах и т.д. По просьбе клиента его персональное обслуживание может осуществляться на другом языке, приемлемом для обеих сторон.

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