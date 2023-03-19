Крутять російську попсу і обслуговують мовою агресора: в пекарні в Одесі виник скандал (відео)

Клієнтку пекарні обурило, що персонал не розмовляє з покупцями державною мовою, тим самим порушуючи "мовний закон".

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В одній з пекарень відомої мережі в Одесі виник мовний скандал. Клієнтку закладу обурила увімкнена в приміщенні закладу російська музика та те, що продавчиня порушує мовний закон, обслуговуючи клієнтів російською. Відео розмістили у пабліку "Х* Одеса".

Так, на відео, дівчина-клієнтка, яка зайшла до пекарні, зробила зауваження персоналу, що в приміщенні закладу грає російська музика і почала це фільмувати.

"Ви не маєте права знімати", — сказала продавчиня.

На що дівчина відповіла, що в Україні діє мовний закон, який передбачає обслуговування клієнтів державною мовою, і вона не розуміє, що їй говорить працівниця.

"Я говорю мовою, якою мені зручно. Я знаю про мовний закон. Мені зручно російською, я говорю російською. Я живу у вільній країні", — сказала працівниця.

Згодом після оприлюднення відео в мережі з'явилося відео із вибаченнями продавчині про те, що вона шкодує, що відмовилася обслуговувати клієнтку державною мовою.

"Більше такого не повториться", — сказала вона.

Нагадаємо, що 16 січня 2021 року набула чинності стаття 30 Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Вона передбачає обслуговування споживачів і надання інформацію про товари і послуги українською мовою. Вимога Закону щодо обслуговування державною мовою стосується не лише сфери торгівлі. Йдеться також про освітні послуги, медичне обслуговування, соціальні послуги тощо. На прохання клієнта його персональне обслуговування може здійснюватися іншою мовою, прийнятною для обох сторін.

В Одесі оштрафували касирку торгової мережі EVA за те, що та перейшла з клієнтом на російську мову на його прохання. Сума штрафу склала 3 400 грн.

Раніше доцента НАУ оштрафували за використання недержавної мови під час лекцій. Викладач у коментарі журналістам заявив, що став жертвою провокації.