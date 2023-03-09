Языковой скандал: в Одессе оштрафовали кассиршу за использование русского по просьбе клиента

После того как девушка перешла на русский к ней подошла женщина, спросив: "Вы умственно отсталая?" и начала снимать на видео. Сотрудница магазина утверждает, что всегда обслуживает клиентов на украинском языке, если ее не просят перейти на иностранный.

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Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень оштрафовал одесскую кассиршу торговой сети EVA за то, что та перешла с клиентом на русский язык по его просьбе. Сумма штрафа составила 3400 грн. Об этом сообщает издание "Украинские новости", получив от языкового омбудсмена протокол и объяснение кассирши.

Согласно документу, 25 декабря 2022 года в одесском магазине EVA было зафиксировано нарушение закона "Об обеспечении функционирования украинского языка". В нем указано, что сотрудница обслуживала клиентов на иностранном языке (русском) и тем самым нарушила требования законодательства. В результате чего она получила штраф в 3400 грн.

В своем объяснении работница магазина рассказала, что обслуживает клиентов на государственном языке. Однако в этот день пришел мужчина, который не понимал украинский и попросил ее перейти с ним на русский.

"Ко мне подошел мужчина и попросил показать ему крем для рук… Я разговаривала с ним на русском, потому что он не понимал что такое "живильний крем" и попросил разговаривать с ним на русском языке", — сказала она.

По ее словам, в этот момент к ней подошла женщина, спросив: "Вы умственно отсталая?" и начала снимать ее на видео. За кассиршу заступились другие посетители и стали снимать в ответ, после чего женщина ушла из магазина.

Работница магазина признала что владеет украинским не в совершенстве, но добавила, что пробует его улучшить.

Отметим, что языковой закон не запрещает общаться с клиентами на иностранном языке, если их об этом попросили и они не против.

Напомним, 3 марта Фокус писал, что одесситка попала в языковой скандал. Она упрекнула сотрудниц отеля за использование украинского языка в повседневной жизни. Клиентка гостиницы назвала украинский немодным, а порой и вовсе его звучание ей кажется "колхозным".

Ранее, 27 октября, доцента НАУ оштрафовали за использование негосударственного языка во время учебного процесса. Преподаватель в комментарии журналистам заявил, что стал жертвой провокации.