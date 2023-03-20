Скандал в одесском такси: водитель заявил, что США обстреливают Украину (видео)

Просьба выключить песню российского музыканта вылилась в спор о войне в Украине, во время которого таксист заявил, что США всегда начинают войны, а сейчас Россия освобождает Украину от Америки.

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На днях во время поездки в одесском такси разгорелся спор после того, как пассажирка попросила выключить песню российского исполнителя. На видео, опубликованном в TikTok пользовательницы yulia.kotiuk, мужской голос, предположительно водителя, ответил, что такая просьба ущемляет его в правах.

Мужчина сказал, что поскольку живет в свободной стране, может самостоятельно выбирать музыку в своем автомобиле, а клиентке посоветовал заранее предупреждать, что она не слушает русские песни. В таком случае он бы отказался от заказа.

Когда девушка сказала, что российские ракеты летят в ее дом, таксист ответил, что "не от них они летят — они летят от Америки".

После этого девушка напомнила о Мариуполе, Буче, мародерстве российских военнослужащих и прочих вехах войны в Украине, но водитель вновь сместил акцент в сторону внешней политики Соединенных Штатов.

"Америка, она всю жизнь войны начинает", — пояснил таксист-политолог и перешел к вопросу о Сирии, которую, по его мнению, "РФ освободила от американцев". Он добавил, что российская армия пытается освободить от влияния Америки и Украину, и что "с удовольствием бы" отказался от украинского гражданства и переехал в РФ, если бы не закон о военном положении и запрет на выезд за рубеж для мужчин призывного возраста.

Девушка задала вопрос о том, почему мужчина не уехал из Украины раньше, с 2014 года. Но он ответил, что тогда "не было такого нацизма, фашизма и всего остального".

Напомним, что на днях в одесской пекарне разгорелся скандал из-за того, что сотрудники слушали российскую музыку и обслуживали посетителей на языке агрессора, что не понравилось одной из клиенток.

Ранее Фокус сообщал, что языковой омбудсмен отреагировал на русификацию оккупированных территорий Украины. Тарас Кремень утверждает, что россияне намеренно прибегают к "лингвоциду", не только запрещая украинский язык, но и похищая детей и учителей.