Скандал в одеському таксі: водій заявив, що США обстрілюють Україну (відео)

Прохання вимкнути пісню російського музиканта вилилося в суперечку про війну в Україні, під час якої таксист заявив, що США завжди розпочинають війни, а зараз Росія звільняє Україну від Америки.

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Днями під час поїздки в одеському таксі розгорілася суперечка після того, як пасажирка попросила вимкнути пісню російського виконавця. На відео, опублікованому в TikTok користувачкою yulia.kotiuk, чоловічий голос, імовірно, водія, відповів, що таке прохання обмежує його в правах.

Чоловік сказав, що оскільки живе у вільній країні, може самостійно обирати музику у своєму автомобілі, а клієнтці порадив заздалегідь попереджати, що вона не слухає російських пісень. У такому разі він відмовився б від замовлення.

Коли дівчина сказала, що російські ракети летять у її будинок, таксист відповів, що "не від них вони летять — вони летять від Америки".

Після цього дівчина нагадала про Маріуполь, Бучу, мародерство російських військовослужбовців та інші віхи війни в Україні, але водій знову змістив акцент у бік зовнішньої політики Сполучених Штатів.

"Америка, вона все життя війни починає", — пояснив таксист-політолог і перейшов до питання про Сирію, яку, на його думку, "РФ звільнила від американців". Він додав, що російська армія намагається звільнити від впливу Америки й Україну та що "із задоволенням" відмовився б від українського громадянства та переїхав би в РФ, якби не закон про воєнний стан і заборона на виїзд за кордон для чоловіків призовного віку.

Дівчина запитала, чому чоловік не виїхав із України раніше, з 2014 року. Але він відповів, що тоді "не було такого нацизму, фашизму й інщого".

Нагадаємо, що днями в одеській пекарні спалахнув скандал через те, що співробітники слухали російську музику й обслуговували відвідувачів мовою агресора, що не сподобалося одній із клієнток.

Раніше Фокус повідомляв, що мовний омбудсмен відреагував на русифікацію окупованих територій України. Тарас Кремінь стверджує, що росіяни навмисно вдаються до "лінгвоциду", не лише забороняючи українську мову, а й викрадаючи дітей і вчителів.