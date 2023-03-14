"Сознательная тактика": языковой омбудсмен отреагировал на русификацию оккупированных территорий Украины

По словам Тараса Кременя, россияне целенаправленно совершают "лингвоцид", сопровождающийся не только запретом украинского языка, но и похищением детей и учителей.

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Политика русификации украинской системы образования на временно оккупированных территориях Запорожской области является частью тактики России, поскольку направлена на искоренение национальной идентичности. Об этом 14 марта Уполномоченный по защите государственного языка Тарас Кремень сообщил в Facebook.

Он отметил, что это не первый пример того, как оккупационный режим России нарушает международное право. Российские захватчики пренебрегают нормами и соответствующими юридическими практиками цивилизованного мира, запрещают украинский язык, вытесняя его русским.

"Это не первый пример", – отметил он в сообщении.

Кремень напомнил, что отмена в оккупированной части Запорожской области обязательного изучения украинского языка является прямым основанием для начала соответствующих международных процедур против России. Оккупанты и дальше уничтожают украинское образование и культуру, похищают детей и учителей, разрушая садики и школы.

В пресс-службе омбудсмена зафиксировали многочисленные факты лингвоцида, которые Секретариат уполномоченного собирает третий год подряд. Кремень подчеркнул, что причастные к преступлениям будут наказаны.

Ранее Фокус сообщал данные британской разведки о том, что Россия намерена организовать на временно оккупированных украинских территориях региональные выборы, чтобы оправдать таким образом их захват. В Минобороны Великобритании добавили, что российские лидеры планируют предоставить аргумент для оправдания оккупации и объяснить избирателям внутри своей страны, почему нужно включить оккупированную территорию соседнего государства в состав РФ. Британские разведчики утверждают, что подобные выборы планируется провести 10 сентября.