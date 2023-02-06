РФ готовит выборы на оккупированных территориях для их "русификации", — разведка Британии

Согласно разведданным, оккупанты планируют провести выборы 10 сентября вместе со всеми регионами России, чтобы представить захваченные территории "как неотъемлемые части" РФ.

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Россия планирует провести во временно оккупированных территориях Украины региональные выборы, чтобы оправдать таким образом их захват. Об этом в понедельник, 6 февраля, сообщило Министерство обороны Великобритании со ссылкой на данные разведки.

В британском ведомстве напомнили, что 1 февраля председатель Совета федерации РФ Валентина Матвиенко анонсировала региональные выборы на оккупированных в 2022 году регионах Украины. По словам российской чиновницы, они пройдут в единый день голосования в РФ 10 сентября — на эту дату на всей территории государства-агрессора запланировано голосование. По данным разведки Соединенного Королевства, этот шаг призван "представить территории как неотъемлемые части" России.

"Это следует за продолжающимися усилиями по "русификации" оккупированных территорий, которые включают пересмотр систем образования, связи и транспорта", — говорится в сообщении.

В Минобороны Британии добавили, что российские лидеры выдвинут аргумент для оправдания оккупации, хоть демократические российские выборы и не доступны избирателям на данный момент.

Напомним, СМИ со ссылкой на данные разведки сообщили, что новое полномасштабное наступление России в Украине может начаться в течение десяти дней.

А 5 февраля британское Министерство обороны сообщило, что российские войска достигли успехов в стремлении окружить Бахмут.