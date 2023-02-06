РФ готує вибори на окупованих територіях для їх "русифікації", — розвідка Британії

Відповідно до розвідданих, окупанти планують провести вибори 10 вересня разом з усіма регіонами Росії, щоб представити захоплені території "як невід'ємні частини" РФ.

Related video

Росія планує провести у тимчасово окупованих територіях України регіональні вибори, щоб виправдати в такий спосіб їх захоплення. Про це у понеділок, 6 лютого, повідомило Міністерство оборони Великої Британії з посиланням на дані розвідки.

У британському відомстві нагадали, що 1 лютого голова Ради федерації РФ Валентина Матвієнко анонсувала регіональні вибори на окупованих у 2022 році регіонах України. За словами російської чиновниці, вони пройдуть у єдиний день голосування в РФ 10 вересня — на цю дату на всій території держави-агресора заплановано голосування. За даними розвідки Сполученого Королівства, цей крок покликаний "подати території як невід'ємні частини" Росії.

"Це слідує за продовжуваними зусиллями щодо "русифікації" окупованих територій, які враховують перегляд систем освіти, зв'язку і транспорту", — йдеться в повідомленні.

У Міноборони Британії додали, що російські лідери висунуть аргумент для виправдання окупації, хоч демократичні російські вибори наразі й не доступні виборцям.

Нагадаємо, ЗМІ з посиланням на дані розвідки повідомили, що новий повномасштабний наступ Росії в Україні може розпочатися протягом десяти днів.

А 5 лютого британське Міністерство оборони повідомило, що російські війська досягли успіхів у прагненні оточити Бахмут.