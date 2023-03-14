"Свідома тактика": мовний омбудсмен відреагував на русифікацію окупованих територій України

За словами Тараса Креміня, росіяни цілеспрямовано здійснюють "лінгвоцид", який супроводжується не лише забороною української мови, а й викраденням дітей та вчителів.

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Політика русифікації української системи освіти на тимчасово окупованих територіях Запорізької області є частиною тактики Росії, оскільки спрямована на викорінення національної ідентичності. Про це 14 березня Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь повідомив у Facebook.

Він зазначив, що це не перший приклад того як окупаційний режим Росії порушує міжнародне право. Російські загарбники зневажають норми та відповідні юридичні практики цивілізованого світу, забороняють українську мову, витісняючи її російською.

"Це не перший приклад", – зазначив він у дописі.

Кремінь нагадав, що скасування в окупованій частині Запорізької області обов'язкового вивчення української мови є прямою підставою для початку відповідних міжнародних процедур проти Росії. Окупанти й надалі знищують українську освіту і культуру, викрадають дітей та вчителів, руйнуючи садочки і школи.

У пресслужбі омбудсмена зафіксували численні факти лінгвоциду, які Секретаріат уповноваженого збирає третій рік поспіль. Кремінь наголосив, що причетні до злочинів будуть покарані.

Раніше Фокус повідомляв дані британської розвідки про те, що Росія має намір організувати на тимчасово окупованих українських територіях регіональні вибори, щоб виправдати в такий спосіб їхнє захоплення. У Міноборони Великої Британії додали, що російські лідери планують надати аргумент для виправдання окупації та пояснити виборцям всередині своєї країни, чому потрібно включити окуповану територію сусідньої держави до складу РФ. Британські розвідники стверджують, що такі вибори планується провести 10 вересня.