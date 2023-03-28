Мовний скандал в Одесі: водій таксі порушив три закони, його можуть звільнити, — Кремінь

За словами мовного омбудсмена, власники служби таксі не толерують таку поведінку водіїв. А 2022 року його відомство домовилося з транспортними компаніями, що водіїв, які порушують мовний закон, відключатимуть від системи безповоротно.

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Уповноважений із захисту державної мови в Україні Тарас Кремінь прокоментував мовний скандал в одеському таксі, коли водій відмовився вимкнути російську музику та заявив, що ракети РФ летять "від Америки". За його словами, чоловіка можуть звільнити з роботи. Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "Ми — Україна".

Кремінь зазначив, що водій таксі порушив три закони:

мовний закон;

закон, який забороняє використання російських пісень у громадському просторі;

закон "про нацбезпеку".

Він заявив, що власники служби таксі не толерують таку поведінку водіїв. Тарас Кремінь додав, що у 2022 році офіс мовного омбудсмена домовився з транспортними компаніями, що водіїв, які порушують мовний закон, відключатимуть від системи таксі безповоротно.

"Ми домовилися про те, якщо будуть перші ознаки порушень, то це має бути причиною, щоб його відключили від системи, і він ніколи не був відновлений на роботі", — сказав Тарас Кремінь.

Мовний скандал в Одесі: що сталося?

20 березня Фокус писав, що під час поїздки в одеському таксі розгорілася суперечка між пасажиркою та водієм після того, як його попросили вимкнути пісню російського виконавця. Під час дискусії таксист заявив, що США завжди розпочинають війни, а зараз Росія звільняє Україну від Америки. Він додав, що "із задоволенням" переїхав би до РФ.

Нагадаємо, 19 березня клієнтка однієї з пекарень в Одесі обурилася, що персонал не розмовляє з покупцями державною мовою і слухає російську музику на робочому місці, таким чином порушуючи "мовний закон". Працівниця закладу на зауваження відповіла, що розмовляє російською, бо їй "так зручно". Однак згодом попросила вибачення.