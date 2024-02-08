Без Толстого и Пушкина: в Одессе переименуют почти 50 улиц (результаты голосования)

Жители Одессы поддержали предложение горсовета убрать названия объектов, связанных с российскими писателями. Также одесситы решили отказаться от упоминаний о Беларуси и населенных пунктах РФ.

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Согласно результатам общественного обсуждения по переименованию улиц новые названия получат 46 топонимических объектов Одеccы. Горожане решили избавиться от названий, связанных с Российской империей и временами СССР. Например, с карт Одессы исчезнет улица и площадь Льва Толстого и Пушкинский сквер. О деталях опроса горожан рассказали на портале Одесского городского совета.

На портале сообщили об итогах опроса одесситов, который длился с 22 января по 8 февраля 2024 года.

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Согласно решению горсовета №32 от 19 января, горожан решили спросить, согласны ли они переименовать 46 улиц, площадей, скверов и тому подобное. На портале "Сознательный гражданин" люди отдали свои голоса, чтобы с карты города исчезли следующие названия:

улица Льва Толстого (русский писатель) станет называться улицей Шолом-Алейхема (еврейский писатель, одессит);

площадь Льва Толстого — площадь Менделе Мойхер-Сфорима (еврейский писатель, одессит);

сквер Пушкина — сквер "Роза ветров";

парк им. М. Горького — парк Марка Твена (американский писатель, юморист, сатирик).

В таблице, в которой собраны результаты опроса, видно, что одесситы поддержали переименование по всем предложенным объектам. Среднее количество человек, отдавших голоса — около 200. Максимальное количество голосов "за" получило переименование площади Льва Толстого — 214. Также гражданам хотелось убрать названия "Белорусская", "Курская", "Новгородская".

Одесса — переименование топонимов "Белорусская", "Большевистская" Одесса — переименование топонимов "Толстой", "Пушкин" Одесса — переименование топонимов "Новомосковская", "Горький"

Ближайшая сессия Одесского городского совета, на которой депутаты могут имплементировать результаты общественного опроса, состоится 21 февраля, указано на портале.

Переименование улиц — детали

Отметим, после российского вторжения в феврале 2022 года украинские граждане и местные власти начали убирать названия, связанные с РФ и СССР. 27 октября 2022 года в Киеве решили переименовать сразу 40 улиц, ранее рассказывал Фокус. В июне 2023 года стало известно об улице в Харькове, которая будет названа в честь Героя Украины Дмитрия Коцюбайло "Да Винчи", погибшего под Бахмутом. 8 февраля 2024 года мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в столице появится проспект "Воздушных сил", который ранее назывался "Воздухофлотским".

Напоминаем, 7 февраля расследователи выяснили, что Россия заплатила Ирану 4,5 млрд долл. за технологию производства дронов-камикадзе Shahed, которые используются для ударов по Украине. Информация появилась благодаря хакерам, которые "слили" данные переговоров в сеть.