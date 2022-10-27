Проулок Скрябина и Чернобаевская: в Киеве переименовали более 40 улиц (список)

По информации чиновников, новые названия выбирали сами жители столицы. Известно, что в Киеве также появятся улицы Макса Левина, Кастуся Калиновского и Павла Ли.

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Киевсовет в четверг, 27 октября, переименовал более 40 улиц, переулков и площадей в столице, названия которых связаны с государством-агрессором РФ или с советской эпохой. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в своем официальном Телеграм-канале.

Кличко подчеркнул, что новые названия для улиц, переулков, бульваров, проспектов и площадей столицы выбирали сами жители Киева.

На рейтинговое электронное голосование было вынесено 296 объектов, которые отбирала экспертная комиссия. Киевляне имели возможность проголосовать за названия, которые предпочли, в приложении "Киев Цифровой". Получившие наибольшую поддержку названия были переданы в сессионный зал Киевсовета на голосование.

Переименования в Киеве: какие улицы получили новое название

улица Славгородская изменила название на улицу имени погибшего Героя российско-украинской войны Дениса Антипова;

улица Карла Маркса была переименована в честь Иоганна Вольфганга Гете;

площадь Амурская стала площадью Васильковской;

улицу Пушкинскую переименовали на улицу Евгения Чикаленко;

улица Некрасовская получила имя Ивана Драча;

улица Краснодарская была переименована в честь Голды Меир;

улица Астраханская стала улицей Кастуся Калиновского;

улица Багратиона назвали именем Максима Левина — фотокорреспондента, погибшего в марте 2022 года под Киевом;

переулок Московский стал переулком Павла Ли;

переулок Александра Бестужева переименовали в честь музыканта Кузьмы Скрябина;

площадь Героев Бреста стала площадью Чернобаевской;

улица Маршала Тимошенко получила имя Левка Лукьяненко;

улица Александра Матросова была переименована в улицу Генерала Кульчицкого – украинского военного, погибшего в 2014 году в Славянске.

Напомним, на днях в Киеве официально открыли улицу имени полка "Азов". Ранее улица носила имя маршала СССР Родиона Малиновского. За переименование топонима массово высказались киевляне летом этого года.

Кроме того, Минкульт рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Гагарина и Маяковского. Экспертный совет министерства привел ТОП-10 распространенных топонимов, названных в честь российских деятелей, и предложил сменить их названия.