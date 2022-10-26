В Киеве официально открыли улицу имени полка "Азов" (фото)

Ранее улица носила имя маршала СССР Родиона Малиновского. За переименование топонима массово высказались киевляне летом этого года.

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В Киеве 26 октября официально открыли первую табличку на улице, которая после декоммунизации получила новое название в честь полка "Азов". Информация об этом появилась в Телеграм-канале патронатной службы "Ангелы Азова".

"Сегодня было снято полотно с первой таблички с новым названием улицы. Это посвящение касается в первую очередь тех героев, которые погибли, защищая нашу страну и тех, кто находятся во враждебном плену", — сказал первый командир полка Андрей Белецкий, присутствующий на открытие.

Табличку с новым названием киевской улицы разместили на фасаде дома номер 3. Рядом с ней — мемориальная табличка из черного гранита, посвященная Игорю Белошицкому.

[ + – ] Бывшая улица Маршала Малиновского в Киеве получила первую табличку с новым официальным названием Фото: Telegram

Лейтенант милиции с позывным "Белаз" участвовал в АТО в составе Отдельного отряда специального назначения "Азов". 12 декабря 2014 года во время выполнения боевого задания (бойцы ликвидировали вражеских снайперов и ДРГ) Белошицкий подорвался на фугасе в районе села Павлополь Донецкой области. У погибшего осталась мать. 9 апреля 2015 года президент Украины Петро Порошенко посмертно наградил Белошицкого орденом "За мужество ІІІ степени".

Улица имени полка "Азов" в Киеве: какое название она носила раньше

Новое имя получила улица в Оболонском районе Киева, которая пролегает от улицы Левка Лукьяненко к площади Сантьяго-де-Чили.

Была спроектирована в 1960-е годы под названием Центральная поперечная (южная сторона). С 1970 года по 2022 год носила имя маршала Р. Я. Малиновского.

С 12 сентября 2022 года носит название "улица Героев полка "Азов".

Напомним, в июне 2022 года Киевская городская государственная администрация подвела итоги электронного рейтингового голосования за переименование городских улиц. Миллионы украинцев высказались о том, как должны называться улицы, чьи названия сейчас связаны с Россией. Они предлагают увековечить имена героев, погибших на войне.

Кроме того, Минкульт рекомендовал переименовать улицы Пушкина, Гагарина и Маяковского. Экспертный совет министерства привел ТОП-10 распространенных топонимов, названных в честь российских деятелей, и предложил сменить их названия.