Поторговались и сбили цену: хакеры установили, сколько РФ платит за Shahed-136 (фото)

Российские производители купили у Ирана технологию по производству дронов-камикадзе, заплатив за это почти 2 млрд долл. Планируют нарастить производительность с 6 тыс. шт. ударных БПЛА в год до 10 тысяч.

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Представители РФ посетили производственные цеха в Иране, на которых собирают дроны-камикадзе Shahed. Целью визита было заключение соглашения по заимствованию технологий для выпуска данного типа беспилотников на площадках экономической зоны "Алабуга". В документах, которые попали в руки хакерам из группировки PRANA Network, указано, как формировалась цена на БПЛА для дальнейших ударов по Украине. Также упомянули о компонентах, которые есть в наличии в РФ или свободно покупаются для гражданских нужд за рубежом, например, во Франции. О содержании похищенных документов рассказали на портале "Милитарный".

Журналисты описали детали переговоров, по итогам которых иранцы (компания Sahara Thunder) и россияне установили сумму, в которую обойдется для РФ создание собственной производственной линии по выпуску 6 тыс. дронов-камикадзе в год. При чем в перспективе прогнозируется, что производительность повысят до 10 тыс. (по 800 ед. в месяц).

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В документах указано, что продукцию, по которой идут переговоры, следует называть "моторные лодки типа Dolphin 632". Однако настоящий объект переговоров — дроны Shahed. В 2022 заключили соглашение, сроком на 2,5 года, и цена менялась:

сначала иранцы продавали по 23 млн руб. за один комплект БПЛА (около 375 тыс. долл. за комплект);

потом россияне сбили цену — договорились платить 12 млн руб. (193 тыс. долл. за комплект), если речь идет о 6 тыс. дронов, или 18 млн руб. (290 тыс. долл. за комплект), если речь идет о 2 тыс. комплектов.

В итоге указывается, что заключили сделку на общую сумму 108,5 млрд руб. (около 1 млрд 750 млн долл.). Сумма включает 6 тыс. комплектов дронов, "плюс" технология производства, "плюс" программное обеспечение, "плюс" обучение и тому подобное.

Соглашение о шахедах — цена Фото: Милитарный

Также журналисты обратили внимание на информацию о том, какие комплектующие есть в наличии в РФ, а какие еще нужно докупить. В документах "Алабуги" указывается, что 90% составляющих — собственное российское производство. Остальные — свободно продаются в зарубежных торговых сетях, не имеют военного назначения, поэтому их можно без проблем докупить. В частности, называют следующие компоненты:

процессор TMS 320F28335 (производитель — Texas Instruments);

подшипники производства Франции;

фрезерные станки из Германии и Тайваня;

поршневой двигатель MD-550 (производитель — Limbach, Германия).

Дроны РФ — детали

На портале "Милитарный" сначала опубликовали, но потом удалили ссылку на источник, из которого получили информацию. Однако с помощью сетевых инструментов удалось установить, что речь идет о сообщении в соцсети X (Twitter) пользователя с ником Crescent_of_Anon.

В заметке есть ссылки на ресурсы, куда хакеры выложили раздобытую документацию. В обнародованных документах — полный перечень оборудования, необходимого для выпуска дронов, описание технологического процесса, схема помещения, количество и имена работников, маршрут, по которому будут получать запчасти и станки из Ирана.

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Отметим, согласно данным расследователей, на территории РФ выпуск различных моделей дронов наладили около 400 предприятий. Ориентировочная мощность, на которую они могут выйти — 1 млн устройств. Тем временем OSINT-аналитик подсчитал, сколько БПЛА на линии фронта применяют украинцы, а сколько россияне: установил, что за два месяца ВС РФ догонит ВСУ по этому показателю.

Напоминаем, 5 февраля на портале The New York Times опубликовали статью о боевых действиях под Авдеевкой и Угледаром. Военные ВСУ рассказали, что пытаются недостаток снарядов заменить FPV-дронами. 6 февраля эксперты портала DeepState отметили, что украинские бойцы отодвинули врага на юг от Авдеевки.