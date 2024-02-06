ВСУ продвинулись вблизи Авдеевки в Донецкой области, — ISW (карта)

Геолокационные кадры от 5 февраля свидетельствуют о том, что ВСУ имеют успехи вблизи Невельского. По данным Генштаба, в течение суток только в районе Авдеевки отражено 29 вражеских атак.

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Бойцы Сил обороны Украины осуществили продвижение на Авдеевском направлении и продолжали бои на нескольких участках фронта. Об этом сообщает американский Институт изучения войны в отчете за 5 февраля.

Отмечается, что в Авдеевке продолжаются позиционные бои и на их фоне украинские защитники имеют определенные успехи. Геолокационные кадры, опубликованные 5 февраля, показывают, что ВСУ недавно продвинулись на северо-восток от Невельского — на юго-запад от Авдеевки.

Между тем, российские источники утверждали, что российские войска продвинулись в юго-восточном Первомайском — к юго-западу от Авдеевки, и на севере Авдеевки на 1 км вглубь города. ISW не нашел визуального подтверждения ни одного из этих утверждений.

Карта боев в Авдеевке по состоянию на 5 февраля

Позиционные бои продолжались на северо-запад от Авдеевки в районе Новобахмутовки и Степного и возле Тоненького и Северного, а также на юго-запад от Авдеевки возле Первомайского и Невельского.

В утренней сводке Генштаба ВСУ 6 февраля сообщили, что на Авдеевском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага, который не оставляет попыток окружить Авдеевку.

"Наши воины стойко держат оборону, нанося захватчикам значительные потери. Так, Силы обороны в течение минувших суток отбили 29 атак врага в районе населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка и еще 16 атак южнее Тоненького, Первомайского, Невельского Донецкой области", — говорится в сообщении.

Напомним, что 5 февраля украинские журналисты сообщали, что россияне закрепились на одной из улиц на северной окраине Авдеевки, а передовые подразделения врага сейчас находятся на расстоянии около полутора километров от въезда в город.

Также 4 февраля сообщалось, что ВС РФ вошли в Авдеевку со стороны карьера. Им удалось обойти боевые порядки ВСУ и закрепиться в жилой застройке.