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Поторгувались і збили ціну: хакери встановили, скільки РФ платить за Shahed-136 (фото)

Іранський дрон-камікадзе Shahed, дрон Shahed, Shahed для ЗС РФ, випуск шахедів, завод з випуску шахедів, технологія виробництва шахедів
Фото: З відкритих джерел | Хакери дістали документацію для випуску "шахедів" на "Алабузі": від списку устаткування до списку співробітників

Російські виробники купили в Ірану технологію з виробництва дронів-камікадзе, сплативши за це майже 2 млрд дол. Планують наростити продуктивність із 6 тис. шт. ударних БПЛА на рік до 10 тисяч.

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Представники РФ відвідали виробничі цехи в Ірані, на яких збирають дрони-камікадзе Shahed. Метою візиту було укладання угоди щодо запозичення технологій для випуску цього типу безпілотників на майданчиках економічної зони "Алабуга". У документах, які потрапили до рук хакерам з угрупування PRANA Network, вказано, як формувалась ціна на БПЛА для подальших ударів по Україні. Також згадали про компоненти, які є в наявності в РФ або вільно купуються для цивільних потреб за кордоном, наприклад, у Франції. Про зміст викрадених документів розповіли на порталі "Мілітарний".

Журналісти описали деталі перемовин, за підсумками яких іранці (компанія Sahara Thunder) та росіяни встановили суму, в яку обійдеться для РФ створення власної виробничої лінії з випуску 6 тис. дронів-камікадзе на рік. При чому в перспективі прогнозується, що продуктивність підвищать до 10 тис. (по 800 од. на місяць).

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У документах вказано, що продукцію, щодо якої ідуть перемовини, варто називати "моторні човни типу Dolphin 632". Однак справжній об'єкт перемовин — дрони Shahed. У 2022 уклали угоду, терміном на 2,5 роки, і ціна змінювалась:

  • спершу іранці продавали за 23 млн руб. за один комплект БПЛА (близько 375 тис. дол. за комплект);
  • потім росіяни збили ціну — домовились платити 12 млн руб. (193 тис. дол. за комплект), якщо ідеться про 6 тис. дронів, або 18 млн руб. (290 тис. дол. за комплект), якщо ідеться про 2 тис. комплект.

В підсумку вказується, що уклали угоду на загальну суму 108,5 млрд руб. (приблизно 1 млрд 750 млн дол.). Сума враховує 6 тис. комплектів дронів, "плюс" технологія виробництва, "плюс" програмне забезпечення, "плюс" навчання тощо.

Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Угода про шахеди - ціна
Фото: Мілітарний

Також журналісти звернули увагу на інформацію щодо того, які комплектуючі є в наявності в РФ, а які ще потрібно документи. У документах "Алабуги" вказується, що 90% складників — власне російське виробництво. Решта — вільно продаються у закордонних торговельних мережах, не мають воєнного призначення, тому їх можна без проблем докупити. Зокрема, називають наступні компоненти:

  • процесор TMS 320F28335 (виробник — Texas Instruments);
  • підшипники виробництва Франції;
  • фрезерні станки з Німеччини і Тайваню;
  • поршневий двигун MD-550 (виробник — Limbach, Німеччина).

Дрони РФ — деталі

На порталі "Мілітарний" спершу опублікували, але потім видалили посилання на джерело, з якого отримали інформацію. Однак за допомогою мережевих інструментів вдалось встановити, що ідеться про допис в соцмережі X (Twitter) користувача з ніком Crescent_of_Anon.

У дописі є посилання на ресурси, куди хакери виклали роздобуту документацію. В оприлюднених документах — повний перелік устаткування, необхідного для випуску дронів, опис технологічного процесу, схема приміщення, кількість та імена працівників, маршрут, яким будуть отримувати запчастини та верстати з Ірану.

Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - креслення дрона
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - деталі про MC 236
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - устаткування
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - модель MC 236
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - для чого використовується M 237
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - результати випробувань
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - про модель M 237
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - список співробітників
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - схема постачання
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - цехи в "Алабузі"
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери Fullscreen
Shahed ЗС РФ - схема виробничих приміщень
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери
Угода про шахеди, Іран, Росія, ЗС РФ, хакери

Зазначимо, згідно з даними розслідувачів, на території РФ випуск різних моделей дронів налагодили близько 400 підприємств. Орієнтовна потужність, на яку вони можуть вийти — 1 млн пристроїв. Тим часом OSINT-аналітик підрахував, скільки БПЛА на лінії фронту застосовують українці, а скільки росіяни: встановив, що за два місяці ЗС РФ наздожене ЗСУ за цим показником.

Нагадуємо, 5 лютого на порталі The New York Times опублікували статтю про бойові дії під Авдіївкою та Вугледаром. Військові ЗСУ розповіли, що намагаються нестачу снарядів замінити FPV-дронами. 6 лютого експерти порталу DeepState зазначили, що українські бійці відсунули ворога на південь від Авдіївки.