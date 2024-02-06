Поторгувались і збили ціну: хакери встановили, скільки РФ платить за Shahed-136 (фото)

Російські виробники купили в Ірану технологію з виробництва дронів-камікадзе, сплативши за це майже 2 млрд дол. Планують наростити продуктивність із 6 тис. шт. ударних БПЛА на рік до 10 тисяч.

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Представники РФ відвідали виробничі цехи в Ірані, на яких збирають дрони-камікадзе Shahed. Метою візиту було укладання угоди щодо запозичення технологій для випуску цього типу безпілотників на майданчиках економічної зони "Алабуга". У документах, які потрапили до рук хакерам з угрупування PRANA Network, вказано, як формувалась ціна на БПЛА для подальших ударів по Україні. Також згадали про компоненти, які є в наявності в РФ або вільно купуються для цивільних потреб за кордоном, наприклад, у Франції. Про зміст викрадених документів розповіли на порталі "Мілітарний".

Журналісти описали деталі перемовин, за підсумками яких іранці (компанія Sahara Thunder) та росіяни встановили суму, в яку обійдеться для РФ створення власної виробничої лінії з випуску 6 тис. дронів-камікадзе на рік. При чому в перспективі прогнозується, що продуктивність підвищать до 10 тис. (по 800 од. на місяць).

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У документах вказано, що продукцію, щодо якої ідуть перемовини, варто називати "моторні човни типу Dolphin 632". Однак справжній об'єкт перемовин — дрони Shahed. У 2022 уклали угоду, терміном на 2,5 роки, і ціна змінювалась:

спершу іранці продавали за 23 млн руб. за один комплект БПЛА (близько 375 тис. дол. за комплект);

потім росіяни збили ціну — домовились платити 12 млн руб. (193 тис. дол. за комплект), якщо ідеться про 6 тис. дронів, або 18 млн руб. (290 тис. дол. за комплект), якщо ідеться про 2 тис. комплект.

В підсумку вказується, що уклали угоду на загальну суму 108,5 млрд руб. (приблизно 1 млрд 750 млн дол.). Сума враховує 6 тис. комплектів дронів, "плюс" технологія виробництва, "плюс" програмне забезпечення, "плюс" навчання тощо.

Угода про шахеди - ціна Фото: Мілітарний

Також журналісти звернули увагу на інформацію щодо того, які комплектуючі є в наявності в РФ, а які ще потрібно документи. У документах "Алабуги" вказується, що 90% складників — власне російське виробництво. Решта — вільно продаються у закордонних торговельних мережах, не мають воєнного призначення, тому їх можна без проблем докупити. Зокрема, називають наступні компоненти:

процесор TMS 320F28335 (виробник — Texas Instruments);

підшипники виробництва Франції;

фрезерні станки з Німеччини і Тайваню;

поршневий двигун MD-550 (виробник — Limbach, Німеччина).

Дрони РФ — деталі

На порталі "Мілітарний" спершу опублікували, але потім видалили посилання на джерело, з якого отримали інформацію. Однак за допомогою мережевих інструментів вдалось встановити, що ідеться про допис в соцмережі X (Twitter) користувача з ніком Crescent_of_Anon.

У дописі є посилання на ресурси, куди хакери виклали роздобуту документацію. В оприлюднених документах — повний перелік устаткування, необхідного для випуску дронів, опис технологічного процесу, схема приміщення, кількість та імена працівників, маршрут, яким будуть отримувати запчастини та верстати з Ірану.

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Зазначимо, згідно з даними розслідувачів, на території РФ випуск різних моделей дронів налагодили близько 400 підприємств. Орієнтовна потужність, на яку вони можуть вийти — 1 млн пристроїв. Тим часом OSINT-аналітик підрахував, скільки БПЛА на лінії фронту застосовують українці, а скільки росіяни: встановив, що за два місяці ЗС РФ наздожене ЗСУ за цим показником.

Нагадуємо, 5 лютого на порталі The New York Times опублікували статтю про бойові дії під Авдіївкою та Вугледаром. Військові ЗСУ розповіли, що намагаються нестачу снарядів замінити FPV-дронами. 6 лютого експерти порталу DeepState зазначили, що українські бійці відсунули ворога на південь від Авдіївки.