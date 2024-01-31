РФ наздоганяє Україну по кількості ударів FPV-дронів: яка статистика війни БПЛА (графіки)

Для того, щоб Україна змогла втримати лідерство з використання дронів, потрібно не просто нарощувати виробництво, а зробити "технологічний прорив", пояснили експерти.

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Російська армія поступово нарощує використання FPV-дронів на лінії фронту. Однак ЗСУ й досі переважають ЗС РФ за кількістю ударів: поки що різниця становить близько 1 тис. шт. на користь українців. Відзначається також певна різниця у тактиці використання безпілотників з вибухівкою. Статистика щодо використання FPV-дронів останніх шести місяців війни проаналізували експерти порталу tochnyi.info.

Експерти дослідили інформацію щодо випадків використання FPV-дронів, яку зібрав OSINT-розслідувач з ніком AndrewPerpetua. Розслідувач регулярно публікував у соцмережі Х (раніше — Twitter) спеціальну таблицю з ударами обох армій, про які він дізнався з відкритих джерел. З цих таблиць взяли дані з серпня-вересня 2023 по 23 січня 2024 року. Після цього на порталі tochnyi з'ясували, що протягом шести місяців українці використали майже 4 тис. FPV-дронів, тоді як росіяни — майже 3 тис. Однак графіки показують, що ця різниця поступово зменшується. Орієнтовний паритет настане через два місяці, вказали на порталі.

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У статті вказується, що росіян поступово нарощують кількість безпілотників — випускають їх все більше, не маючи ніяких проблем з компонентами. Тому Україні, щоб не допустити цього, потрібно діяти у двох напрямах:

нарощувати власне виробництво;

використовувати сучасніші пристрої, щоб здобути перемогу у "технологічних перегонах".

Загальна кількість FPV-дронів, які використали ЗСУ (синій графік) та ЗС РФ (червоний графік) з серпня 2023 по січень 2024 Фото: tochnyi.info

На інфографіці, створеній на основі даних з відкритих джерел, аналітики помітили певні характерні особливості використання FPV-дронів обома сторонами:

з листопада 2023 року ЗС РФ випереджають ЗСУ за кількістю FPV-дронів, які використали проти піхоти;

основна ціль росіян — траншеї та бліндажі українців. У листопаді за цим показником ЗС РФ випереджали ЗСУ у 40 разів, але поступово розрив зменшується — ЗСУ все частіше дістають по укріпленнях ворога;

основна ціль українців — військова техніка ворога. Тут загальне переважання — у три рази.

Також автори дослідження показали, на яких саме відтинках фронту найактивніше використовують FPV-дрони. На спеціально створеній карті видно, що на першому місці — бойові дії у районі Донецька. На другому місці — український плацдарм під Кринками на лівобережжі Херсонщини.

Дрони України та Росії - де найбільше використовували FPV-дрони Дрони України та Росії - проти піхоти Дрони України та Росії - по окопах Дрони України та Росії - по техніці Дрони України та Росії - наростання кількості

Дрони України та РФ — деталі

Зазначимо, у січні українські урядовці закликали громадян долучитись до проєкту з виробництва FPV-дронів, які кожен може змайструвати самостійно. Громадянам запропонували пройти коротке навчання та придбати усі необхідні компоненти власним коштом. Орієнтовна вартість складових для такого безпілотника — близько 15 тис. грн, підрахували в уряді.

Військовий експерт, радіотехнік Сергій Флеш пояснив, що створені таким чином безпілотники матимуть певні ризики, які варто було б врахувати.

Тим часом у РФ продовжують нарощувати випуск FVP-дронів. Зокрема, розслідувачі з неурядових росЗМІ з'ясували, що цим займаються вже близько 400 підприємств. Для прикладу, безпілотники почали складати на хлібзаводі у одному з російських регіонів.

Нагадуємо, 30 січня Міноборони РФ повідомило про візит міністра Сергія Шойгу на завод, який успішно випускає ракети "Іскандер", "Калібр", С-300. 31 січня стало відомо про російський обстріл міста Покровськ: по ньому вдарили саме "іскандерами" та С-300, заявив в офісі генпрокурора.