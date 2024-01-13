"Геймченджери в цій війні": Федоров закликає українців збирати FPV-дрони вдома

За словами міністра цифрової трансформації, українці можуть пройти безкоштовне навчання і збирати безпілотники власноруч.

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Віцепрем'єр і міністр цифрової трансформації Михайло Федоров звернувся до всіх громадян України і закликав їх пройти безоплатний курс із самостійного складання FPV-дронів у домашніх умовах. Про це він повідомив у Facebook.

"Українці постійно створюють круті ініціативи, щоб допомогти Силам оборони. Хочу розповісти про одну з них — проєкт "Народний дрон" від Victory Drones фонду технологічної допомоги Dignitas. Це інженерний курс, який навчить вас, як вдома зібрати 7-дюймовий FPV-дрон", — написав він.

За словами Федорова, у процесі навчання всі учасники отримають доступ до лекцій через платформу Zoom, де будуть присутні спеціально навчені лектори. Також буде надано список компонентів, необхідних для складання, і рекомендації щодо інструментів і матеріалів, які потрібно придбати.

"На додаток до цього, ви зможете приєднатися до спільноти інженерів, де можна отримати поради та поставити запитання", — додав він.

Як пояснив міністр цифрової трансформації, безпілотник проходить перевірку якості збірки і випробування з вагою і, в разі успішного складання тесту, відправляється на фронт на допомогу військовим.

Федоров підкреслив, що навчання є повністю безкоштовним.

За його словами, учасники курсу вже передали понад 100 безпілотних апаратів військовим. З них понад 80% успішно пройшли перевірку з боку інструкторів Victory Drones. Міністр зазначив, що цей показник є досить високим для пілотного складання.

"FPV-дрони стали геймченджерами в цій війні. Приєднуйтесь до проєкту — і будьте залученими до перемоги", — закликав він.

Пост Федорова

Нагадаємо, що в Україні з'явилися дрони-камікадзе типу FPV, які можуть виконувати бойові завдання в умовах недостатньої видимості та навіть уночі. Дрон якісно передає картинку на монітор оператора і чітко знімає навіть людські фігури. Такої якості вдалося досягти за рахунок того, що техніку оснастили тепловізійною камерою.

А в листопаді 2023 року стало відомо, що росіяни почали використовувати FPV-дрони навіть уночі. Для нічних нальотів російські військові, за словами експертів, можуть користуватися як бюджетними, так і дорожчими камерами, але це поки що не повноцінні тепловізори.