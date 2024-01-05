600 3D-принтерів із Китаю штампують FPV-дрони для росіян: репортаж Financial Times

У РФ цивільні підприємства вже перепрофілювалися на виготовлення військової продукції, розповіли журналісти. У 2024 році лише один хлібокомбінат зможе виготовити 12 тис. FPV-дронів.

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Російські компанії закупили партію 3D-принтерів у Китаю, заплативши за кожен кілька сотень доларів. Принтери встановлені у виробничих цехах цивільних підприємств, які поруч зі звичною продукцією штампують FPV-дрони для ЗС РФ. Технологію налагодили так, що санкції на неї не впливають. Про деталі виготовлення російських FPV-дронів розповіли на порталі видання Financial Times.

Журналісти Financial Times, пишучи статтю, ґрунтувалися на публікаціях у росЗМІ, заявах президента РФ Володимира Путіна, виступах директорів заводів, а також на коментарях західних фахівців із технологій, санкцій і економіки.

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В підсумку автори агентства зробили висновок, що росіяни налагодили масоване виробництво простих ударних дронів, які завдають шкоди українській піхоті на полі бою. Крім дронів, випускають військове спорядження для російської армії в обхід санкцій, накладених світовим співтовариством.

Дрони РФ — деталі

Фахівці з'ясували, що у 2023 році РФ із Китаю завезла певну кількість продукції — про масштабність торгівлі свідчать більш як 22 тис. торговельних накладних. Серед цих накладних відшукали більш ніж 600 назв, у яких згадується буквосполучення 3D. Зробили висновок, що це 3D-принтери — китайці продали їх росіянам за кілька сотень доларів. Водночас відстежити постачання, щоб накласти санкції, дуже складно — пристрій надходить у вигляді запчастин.

Тепер ці 3D-принтери вільно друкують компоненти для різного типу безпілотників, зауважили автори, — на заводах і у квартирах пересічних росіян, які це роблять із патріотичних міркувань.

На порталі детально розповіли про роботу одного заводу, який вирішив випускати дрони, — про Тамбовський хлібний завод.

Хлібзавод випускає малі дрони Bekas із собівартістю близько 270 дол. (від 25 тис. до 50 тис. за одиницю). За місяць таких пристроїв виготовлять близько 250 шт. (або 3 тис. на рік) — про це в жовтні 2023 року писав Фокус.

Міністерство торгівлі РФ у лютому 2023 року сподівалося, що протягом року російська промисловість у чотири рази наростить випуск товарів для армії. Якщо темпи зростання у 2024 році будуть аналогічні, то хлібзавод зможе випускати по 1 тис. безпілотників за місяць або 12 тис. безпілотників за рік.

Війна РФ — перехід на "воєнні рейки"

У репортажі перелічили цивільні заводи, які займають виготовленням продукції для російського війська:

у Тамбові хлібний завод випускає дрони та рюкзаки;

у Набережних Челнах майстерня з виготовлення хокейних ключок — бронежилети;

у Челябінську завод із виготовлення наметів — намети й спальні мішки для ЗС РФ;

у Воронежі завод сільськогосподарської техніки — "виробляє все: від обладнання для розмінування та біноклів до засобів захисту від безпілотників", написали журналісти.

І таких компанії — 500 по всій Росії, процитували на порталі заяву Мінторгівлі РФ. Водночас обмежити постачання компонентів західний світ так і не зміг, підсумували журналісти.

"Хоча введення санкцій США, імовірно, обмежить кількість іноземних контрагентів, які бажають постачати компоненти для Тамбовського хлібозаводу, низька вартість і невеликий масштаб операції означає, що компанія, здається, впевнена, що обмеження не матимуть ефекту", — написали вони.

Зазначимо, 1 грудня 2023 року з'явилося розслідування російського неурядового ЗМІ "Агентство Новости". Розслідувачі розповіли, що в РФ виготовленням дронів займаються в половині регіонів. Незабаром потужність виробництва складе близько 1 млн екземплярів.

Нагадуємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що у 2024 році для ЗСУ зможуть надати 1 млн безпілотників. Пізніше очільник Міністерства стратегічних галузей промисловості зауважив, що йдеться лише про FPv-дрони, але, крім них, випускатимуть і інші типи БПЛА.