600 3D-принтеров из Китая штампуют FPV-дроны для россиян: репортаж Financial Times

В РФ гражданские предприятия уже перепрофилировались на изготовление военной продукции, рассказали журналисты. В 2024 году только один хлебокомбинат сможет изготовить 12 тыс. FPV-дронов.

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Российские компании закупили партию 3D-принтеров у Китая, заплатив за каждый несколько сотен долларов. Принтеры установлены в производственных цехах гражданских предприятий, которые наряду с привычной продукцией, "штампуют" FPV-дроны для ВС РФ. Технологию наладили таким образом, что санкции на нее не влияют. О деталях изготовления российских FPV-дронов рассказали на портале издания Financial Times.

Журналисты Financial Times, пишущие статью, основывались на публикациях в росСМИ, заявлениях президента РФ Владимира Путина, выступлениях директоров заводов, а также на комментариях западных специалистов по технологиям, санкциям и экономике.

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В итоге авторы агентства сделали вывод, что россияне наладили массированное производство простых ударных дронов, которые наносят урон украинской пехоте на поле боя. Кроме дронов, выпускают военное снаряжение для российской армии в обход санкций, наложенных мировым сообществом.

Дроны РФ — детали

Специалисты выяснили, что в 2023 году РФ из Китая завезла определенное количество продукции — о масштабности торговли свидетельствуют более 22 тыс. торговых накладных. Среди этих накладных отыскали более 600 названий, в которых упоминается буквосочетание 3D. Сделали вывод, что это 3D-принтеры — китайцы продали их россиянам за несколько сотен долларов. При этом отследить поставки, чтобы наложить санкции, очень сложно — устройство поступает в виде запчастей.

Теперь эти 3D-принтеры свободно печатают компоненты для разного типа беспилотников, отметили авторы, — на заводах и в квартирах рядовых россиян, которые это делают из патриотических соображений.

На портале подробно рассказали о работе одного завода, который решил выпускать дроны — о Тамбовском хлебном заводе.

Хлебозавод выпускает малые дроны Bekas с себестоимостью около 270 долл. (от 25 тыс. до 50 тыс. за единицу). За месяц таких устройств изготовят около 250 шт. (или 3 тыс. в год) — об этом в октябре 2023 года писал Фокус.

Министерство торговли РФ в феврале 2023 года надеялось, что в течение года российская промышленность в четыре раза нарастит выпуск товаров для армии. Если темпы роста в 2024 году будут аналогичные, то хлебозавод сможет выпускать по 1 тыс. беспилотников в месяц или 12 тыс. беспилотников в год.

Война РФ — переход на "военные рельсы"

В репортаже перечислили гражданские заводы, которые занимают изготовлением продукции для российского войска:

в Тамбове хлебный завод выпускает дроны и рюкзаки;

в Набережных Челнах мастерская по изготовлению хоккейных клюшек — бронежилеты;

в Челябинске завод по изготовлению палаток — палатки и спальные мешки для ВС РФ;

в Воронеже завод сельскохозяйственной техники — "производит все: от оборудования для разминирования и биноклей до средств защиты от беспилотников", написали журналисты.

И таких компаний — 500 по всей России, процитировали на портале заявление Минторговли РФ. При этом ограничить поставки компонентов западный мир так и не смог, подытожили журналисты.

"Хотя введение санкций США, вероятно, ограничит количество иностранных контрагентов, желающих поставлять компоненты для Тамбовского хлебозавода, низкая стоимость и небольшой масштаб операции означает, что компания, кажется, уверена, что ограничения не возымеют эффекта", — написали они.

Отметим, 1 декабря 2023 года появилось расследование российского неправительственного СМИ "Агентство Новости". Расследователи рассказали, что в РФ изготовлением дронов занимаются в половине регионов. Вскоре мощность производства составит около 1 млн экземпляров.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в 2024 году для ВСУ смогут поставить 1 млн беспилотников. Позже глава Министерства стратегических отраслей промышленности отметил, что речь идет только о FPv-дронах, но, кроме них, будут выпускать и другие типы БПЛА.