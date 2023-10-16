Параллельный выпуск булочек и FPV-дронов: хлебзавод в Тамбове производит БПЛА (видео)

Дрон, который производит хлебокомбинат, значится в списке выпускаемой продукции как "Бекас", по названию птицы. Разработкой заняты технические специалисты хлебокомбината в отдельном помещении.

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На хлебокомбинате в российском Тамбове наладили выпуск БПЛА для войны в Украине одновременно с разработкой FPV-дронов. Видео, снятое на предприятии, показали в эфире российского пропагандистского канала. Об этом сообщает портал "Мілітарний".

Впервые о такой инициативе в руководителей предприятия в Тамбове СМИ сообщили в марте этого года.

БПЛА, который производит завод, назвали "Бекасом", по названию птицы. Сообщается, что разработкой заняты технические специалисты хлебокомбината, а сборка проводится в отдельном помещении.

FPV-дрон "Бекас", который выпускают на Тамбовском хлебокомбинате, октябрь 2023 года

Для выпуска FPV-системы закупили 3D-принтеры, которые печатают составные элементы для крепления нагрузки: камер, антенн, устройств сброса боеприпасов. Часть комплектующих закупают отдельно.

FPV-дрон "Бекас"

По данным аналитиков, упомянутый дрон развивает скорость до 65 км/ч, заряда аккумулятора достаточно на 15 минут работы, поэтому БПЛА комплектуется запасной батареей.

Напомним, что поставки боеприпасов 122 мм из Северной Кореи в РФ "серьезно повлияют на войну в Украине". По информации журналистов, в середине августа начались поставки военной техники и боеприпасов из КНДР в российский порт на Дальнем Востоке. После этого склады оружия в Тихорецке (Краснодарский край) стали стремительно расширяться.

Также сообщалось, что в РФ впервые публично признали, что получают БПЛА из Китая.