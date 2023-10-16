Паралельний випуск булочок і FPV-дронів: хлібзавод у Тамбові виробляє БПЛА (відео)

Дрон, який виробляє хлібокомбінат, значиться в списку продукції, що випускається, як "Бекас", за назвою птаха. Розробкою зайняті технічні фахівці хлібокомбінату в окремому приміщенні.

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На хлібокомбінаті в російському Тамбові налагодили випуск БПЛА для війни в Україні одночасно з розробкою FPV-дронів. Відео, зняте на підприємстві, показали в ефірі російського пропагандистського каналу. Про це повідомляє портал "Мілітарний".

Уперше про таку ініціативу у керівників підприємства в Тамбові ЗМІ повідомили в березні цього року.

БПЛА, який виробляє завод, назвали "Бекасом", за назвою птаха. Повідомляється, що розробкою зайняті технічні фахівці хлібокомбінату, а складання проводиться в окремому приміщенні.

FPV-дрон "Бекас", який випускають на Тамбовському хлібокомбінаті, жовтень 2023 року

Для випуску FPV-системи закупили 3D-принтери, які друкують складові елементи для кріплення навантаження: камер, антен, пристроїв скидання боєприпасів. Частину комплектуючих закуповують окремо.

FPV-дрон "Бекас"

За даними аналітиків, згаданий дрон розвиває швидкість до 65 км/год, заряду акумулятора вистачає на 15 хвилин роботи, тому БПЛА комплектується запасною батареєю.

Нагадаємо, що постачання боєприпасів 122 мм з Північної Кореї у РФ "серйозно вплинуть на війну в Україні". За інформацією журналістів, у середині серпня почалися постачання військової техніки й боєприпасів із КНДР у російський порт на Далекому Сході. Після цього склади зброї в Тихорецьку (Краснодарський край) стали стрімко розширюватися.

Також повідомлялося, що у РФ уперше публічно визнали, що отримують БПЛА з Китаю.