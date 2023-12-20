"Это только FPV": Камышин прокомментировал анонсированное Зеленским производство 1 млн дронов

Кроме БПЛА этого типа, специалисты способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), а также более 1000 БПЛА с дальностью более 1000 км.

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Производство 1 млн БПЛА в следующем году, которое анонсировал президент Владимир Зеленский, касается только FPV-дронов. Подробности в Telegram сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин.

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Украина наращивает производство дронов, чтобы компенсировать нехватку снарядов, — BBC

Он наткнулся, что ожидается большое количество дронов. Украина интенсивно уже выпускает БПЛА разного типа.

"И это речь только о FPV-дронах", — сообщил Александр Камышин.

Руководитель ведомства отметил, что уже в декабре в Украине выпустят более 50 тысяч FPV-дронов. Кроме БПЛА этого типа, специалисты способны произвести в следующем году более 10 тысяч ударных дронов средней дальности (сотни км), и более 1000 БПЛА с дальностью более 1000 км.

"Все производственные возможности готовы, контрактация на 2024 год начинается", — заявил он.

Миллион дронов — заявление Зеленского

В Украине произведут миллион дронов в 2024 году. Об этом сообщил президент Владимир Зеленский во время итоговой пресс-конференции с журналистами 19 декабря.

Руководитель государства положительно отреагировал на увеличение производства беспилотных летательных аппаратов и специальных подразделений по ним. Для быстрого использования дронов нужна не советская, а простая инфраструктура.

Напомним, 19 декабря в "Азове" заявили, что потеряли 300 БПЛА за три месяца на Луганской области в районе Серебрянского лесничества. Украинские военные не могут позволить терять личный состав как противник. Оккупанты бросают своих "на мясо", а украинцы используют много дронов, рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич. Он отметил, что дроны нужны для наблюдения, управления боем, сбросов боеприпасов.