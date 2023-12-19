Более 50 млн: в "Азове" заявили, что потеряли 300 БПЛА за три месяца на Луганщине (видео)

Украинские военные не могут позволить терять личный состав, как противник. Оккупанты бросают своих "на мясо", а украинцы используют много дронов, рассказал начальник штаба бригады "Азов" Богдан Кротевич.

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В Луганской области бойцы полка "Азов" потеряли более 300 беспилотных летательных аппаратов за три месяца. Об этом оборонец Мариуполя, начальник штаба бригады "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич сообщил в интервью "Телевидению Торонто".

"Мы не можем позволить так терять личный состав, как противник. То есть противник бросает своих на мясо, мы себе это позволить не можем. Мы используем очень много дронов", — сказал Богдан "Тавр" Кротевич.

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Он отметил, что БПЛА нужны для наблюдения, управления боем, сбросов боеприпасов. В районе Серебрянского лесничества в Луганской области за три месяца бойцы потеряли более 300 дронов, речь идет о ночных и дневных, — на сумму более 50 миллионов гривен.

По словам Кротевича, в лесу наблюдается проблема с FPV-дронами, РЭБом противника, прямой связью. Однако полк "Азов" начал обращать внимание на логистику врага. Из-за невозможности бить по переднему краю, ловить минометы, военные научились залетать дальше и полностью уничтожать логистику российских военных — ежедневно ВС РФ теряют от четырех грузовиков и бронетехнику. В частности, операторы смогли запустить БПЛА на 16 километров.

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Напомним, 19 декабря заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк заявил о наращивании производства дронов, чтобы таким образом "компенсировать нехватку артиллерийских снарядов". По его словам, Украина также наращивает собственное производство боеприпасов "почти на всю дальность действия" для различного вооружения.

18 декабря в СМИ сообщили, что немецкий производитель дронов Quantum Systems запустит в Украине производство запчастей к своим дронам Vector в январе 2024 года. Тогда как в 2025 году может состояться полномасштабная сборка БПЛА в стране.