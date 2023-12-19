Понад 50 млн: в "Азові" заявили, що втратили 300 БПЛА за три місяці на Луганщині (відео)

Українські військові не можуть дозволити втрачати особовий склад, як противник. Окупанти кидають своїх "на м'ясо", а українці використовують багато дронів, розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич.

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У Луганській області бійці полку "Азов" втратили понад 300 безпілотних літальних апаратів за три місяці. Про це оборонець Маріуполя, начальник штабу бригади "Азов" Богдан "Тавр" Кротевич повідомив в інтерв'ю "Телебаченню Торонто".

"Ми не можемо дозволити так втрачати особовий склад, як противник. Тобто противник кидає своїх на м'ясо, ми собі це дозволити не можемо. Ми використовуємо дуже багато дронів", — сказав Богдан "Тавр" Кротевич.

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Він зазначив, що БПЛА потрібні для спостереження, керування боєм, скидів боєприпасів. У районі Серебрянського лісництва в Луганській області за три місяці бійці втратили понад 300 дронів, мова йде про нічні та денні, — на суму понад 50 мільйонів гривень.

Зі слів Кротевича, в лісі спостерігається проблема з FPV-дронами, РЕБом противника, прямим зв'язком. Проте полк "Азов" почав звертати увагу на логістику ворога. Через неможливість бити по передньому краю, ловити міномети, військові навчилися залітати далі та повністю знищувати логістику російських військових — щодня ЗС РФ втрачають від чотирьох вантажівок та бронетехніку. Зокрема, оператори змогли запустити БПЛА на 16 кілометрів.

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Нагадаємо, 19 грудня заступник міністра оборони України Іван Гаврилюк заявив про нарощування виробництва дронів, аби таким чином "компенсувати брак артилерійських снарядів". З його слів, Україна також нарощує власне виробництво боєприпасів "майже на всю дальність дії" для різного озброєння.

18 грудня у ЗМІ повідомили, що німецький виробник дронів Quantum Systems запустить в Україні виробництво запчастин до своїх дронів Vector у січні 2024 року. Тоді як у 2025 році може відбутися повномасштабне складання БПЛА в країні.