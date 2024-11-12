У Києві бійцю "Азову" відмовили в оренді квартири через протези на ногах
Хлопець зізнається, що перебуваючи на вулиці чи громадському місці "ловить" на собі погляди перехожих. На його думку, українське суспільство ще не звикло до людей із протезами.
21-річний боєць "Азову" Радислав Филько з Сумщини втратив обидві ноги на фронті. Зараз хлопець намагається жити заново, але в мирному житті зіткнувся з викликами. Зокрема, він довго не міг знайти житло, бо власники відмовлялися здавати йому свої квартири через те, що він на протезах. Про це Радослав Филько розповів "Українській правді".
Хлопець мобілізувався з перших днів повномасштабного вторгнення і долучився до легендарної бригади "Азов". У березні 2023 року під час одного з бойових завдань міна вибухнула просто під ногами хлопця — він втратив обидві ноги.
У вересні 2024 року Радислава протезували. Хлопець зізнається, що, перебуваючи на вулиці чи громадському місці, він "ловить" на собі погляди перехожих. На його думку, українське суспільство ще не звикло до людей з протезами.
"Є люди, які проявляють повагу та вдячність. До цього я ставлюсь нормально. Єдине, чого не люблю, коли наполягають на допомозі попри те, що сказав "ні", починають пхати гроші. Я завжди кажу: якщо хочете допомогти фінансово, задонатьте. Люди мають бути добрішими та ставитися з повагою до кожного. Деякі кажуть, що військові повертаються із зони бойових дій агресивними. Воно і не дивно, адже таке ставлення до цього доводить", — розповідає Радислав.
Він говорить, що в Україні вже майже 3 роки повномасштабна війна, а пандусів в достатній кількості немає.
Повернувшись до цивільного життя, Радислав зіштовхнувся зі ще однією проблемою — він близько місяця не міг знайти житло. Йому відмовляли в оренді.
"Спілкувався з рієлторами. Ті обіцяли поговорити з власниками та надати зворотний зв’язок. Відповідь я отримав лише від одного. Він сказав, що власниця хоче бачити у своїй квартирі сімейну пару. Відмовлялися після того, як казав, що я поранений військовий на протезах. Я в 21 рік втратив ноги за те, щоб вони зараз могли жити спокійно і що отримав у відповідь? Мені неприємно стикатися з таким ставленням у нашій країні", — скаржиться хлопець.
Радислав відновлюється від пережитого, проходить реабілітацію. Та, попри неприємності, юнак не втрачає оптимізму та вірить у краще. Зізнається, має багато планів, які хоче реалізувати.
"Досі є люди, які живуть у власному світі. Їх не цікавить нічого крім комфорту та грошей. Хтось у цій війні віддає все, а хтось — взагалі нічого не робить, вважаючи, що події довкола його не стосуються. Я хочу, щоб суспільство змінило ставлення до війни. Перемога України залежить від кожного з нас", — підсумовує 21-річний Радислав Филько.
Нагадаємо, що боєць ЗСУ розповів, як втік з полону росіян і відстрілювався від них. Українського захисника допитували за стандартною схемою: звання, підрозділ, чисельність, розташування позицій. Чоловік говорить, що якби він зізнався, що розвідник, вбили б одразу.