В Киеве бойцу "Азова" отказали в аренде квартиры из-за протезов на ногах

Парень признается, что находясь на улице или общественном месте "ловит" на себе взгляды прохожих. По его мнению, украинское общество еще не привыкло к людям с протезами.

21-летний боец "Азова" Радислав Филько с Сумщины потерял обе ноги на фронте. Сейчас парень пытается жить заново, но в мирной жизни столкнулся с вызовами. В частности, он долго не мог найти жилье, потому что владельцы отказывались сдавать ему свои квартиры из-за того, что он на протезах. Об этом Радослав Филько рассказал "Украинской правде".

Парень мобилизовался с первых дней полномасштабного вторжения и присоединился к легендарной бригаде "Азов". В марте 2023 года во время одного из боевых заданий мина взорвалась прямо под ногами парня — он потерял обе ноги.

В сентябре 2024 года Радислава протезировали. Парень признается, что находясь на улице или общественном месте, он "ловит" на себе взгляды прохожих. По его мнению, украинское общество еще не привыкло к людям с протезами.

"Есть люди, которые проявляют уважение и благодарность. К этому я отношусь нормально. Единственное, что не люблю, когда настаивают на помощи несмотря на то, что сказал "нет", начинают пихать деньги. Я всегда говорю: если хотите помочь финансово, задонатьте. Люди должны быть добрее и относиться с уважением к каждому. Некоторые говорят, что военные возвращаются из зоны боевых действий агрессивными. Оно и не удивительно, ведь такое отношение к этому доказывает", — рассказывает Радислав.

Он говорит, что в Украине уже почти 3 года полномасштабная война, а пандусов в достаточном количестве нет.

21-летний боец "Азова" Радислав Филько

Вернувшись к гражданской жизни, Радислав столкнулся с еще одной проблемой — он около месяца не мог найти жилье. Ему отказывали в аренде.

"Общался с риелторами. Те обещали поговорить с владельцами и предоставить обратную связь. Ответ я получил только от одного. Он сказал, что владелица хочет видеть в своей квартире семейную пару. Отказывались после того, как говорил, что я раненый военный на протезах. Я в 21 год потерял ноги за то, чтобы они сейчас могли жить спокойно и что получил в ответ? Мне неприятно сталкиваться с таким отношением в нашей стране", — жалуется парень.

Радислав восстанавливается от пережитого, проходит реабилитацию. Но, несмотря на неприятности, юноша не теряет оптимизма и верит в лучшее. Признается, имеет много планов, которые хочет реализовать.

"До сих пор есть люди, которые живут в собственном мире. Их не интересует ничего кроме комфорта и денег. Кто-то в этой войне отдает все, а кто-то — вообще ничего не делает, считая, что события вокруг его не касаются. Я хочу, чтобы общество изменило отношение к войне. Победа Украины зависит от каждого из нас", — заключает 21-летний Радислав Филько.

Напомним, что боец ВСУ рассказал, как сбежал из плена россиян и отстреливался от них. Украинского защитника допрашивали по стандартной схеме: звание, подразделение, численность, расположение позиций. Мужчина говорит, что если бы он признался, что разведчик, убили бы сразу.