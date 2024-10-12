"Понял, что шансов мало": боец ВСУ рассказал, как сбежал из плена россиян и отстреливался от них

Солдат ВС РФ, к которым в плен попал украинский защитник, было несколько среди них россияне и буряты. Россияне требовали, чтобы украинца расстреляли, мол, у них приказ — казнить на Донбассе всех пленных, — такая себе "месть за Курск".

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Разведчик 3-го мотопехотного батальона 58-й бригады ВСУ с позывным "Вадос" во время боя с россиянами попал к ним в плен, сбежал и дальше продолжил бой. Эту историю рассказывает пресс-служба 58-й бригады.

Вадим "Вадос" — с Кировоградщины и воюет с февраля 2022-го года. Сначала уничтожал врага в 57-й бригаде, затем перешел в 58-ю мотопехотную. Весь его боевой путь связан с разведкой.

Именно профессионализм и опыт, умноженные на силу духа и смелость, помогли "Вадосу" выйти живым и даже невредимым из почти безнадежной ситуации.

"Мы прикрывали трассу вблизи города в Донецкой области. Противник начал штурм в половине пятого утра. Техника пошла на нас нагло, по прямой, через поле. На скорости прорвались вплотную к нашим позициям. Завязался бой, в котором враг численно преобладал. Я видел, как мои побратимы умирали, но не сдавались и не убегали. Меня контузило, потом что-то ударило в спину, в броню. Я потерял сознание. Прихожу в себя, — надо мной стоят россияне", — рассказал военный.

По его словам, россиян там было четверо, все остальные — буряты. Россияне требовали, чтобы украинца расстреляли, мол, у них приказ — казнить на Донбассе всех пленных, — такая себе "месть за Курск".

"Меня спас один бурят, который не позволил этого сделать. Впоследствии я понял, что это был вовсе не акт гуманизма, просто они хотели воспользоваться мной как живым щитом, чтобы подойти к нашим позициям", — рассказал "Вадос".

После этого украинского защитника допрашивали по стандартной схеме: звание, подразделение, численность, расположение позиций. Мужчина говорит, что если бы он признался, что разведчик, убили бы сразу.

"С меня сняли броник, каску, связали спереди руки и приказали идти в направлении наших позиций, а сами шли следом, метрах в трех. Я иду и думаю: может, наброситься на того, кто ближе, схватить за горло, и пусть судьба решает. Но тут начинается обстрел, причем, кроет их же миномет. Они пытаются связаться по рации, чтобы прекратили огонь. Что-то у них там не получается, и мы продолжаем двигаться, периодически залегая. Русские говорят: "Тебе ложиться не нужно, просто приседай". При этом сами после каждого взрыва падают лицом в землю и не видят, что творится вокруг", — рассказал военный.

Разведчик 58-й бригады "Вадос"

По его словам, после этого у него возникла идея убежать, но он понимал, что "шансов очень мало", потому что если бы они дошли до украинских окопов, то он мог бы погибнуть во время перестрелки.

"И вот во время очередного взрыва мины, когда все упали и позакрывали головы руками, я подскочил и побежал в направлении посадки. Через несколько секунд услышал над головой свист пуль. Переступил через какую-то ветку, упал, сверху прошла очередь. Вскочил, снова побежал, снова упал, и это снова меня спасло. Пока бежал, разгрыз скотч, которым были связаны руки. В конце концов добрался до наших. Кричу: дайте мне пулемет! Ребята не могут понять, кто я вообще такой — без брони, без оружия. Начался бой. Я раздобыл себе автомат и начал отстреливаться от тех, кто еще недавно брал меня в плен", — рассказал "Вадос".

Добраться до своего подразделения он смог только ночью. Там его никто не ждал, потому что думали, что он погиб, а он выжил — один из пяти.

Вадим признается, что ему часто снятся павшие собратья, снятся лица россиян и бурятов. На вопрос, как сказались те страшные события на его мотивации продолжать воевать, Вадим говорит:

"А что делать? Война продолжается, и у нас нет другого варианта, кроме как продолжать сражаться. Шанс выжить у нас есть только только в бою. Я хорошо знаю, что враг делает с пленными. То же самое будет и со всей страной, если мы прекратим сопротивление", — говорит Вадим.

Напомним, что пленный боец ВСУ без еды просидел в подвале в Угледаре 46 дней. За более чем месяц плена единственной едой Алексея стала банка кабачковой икры, которую оккупанты дали ему в начале и крекер, который он нашел на полу.