Снились груши и компот: пленный боец ВСУ без еды просидел в подвале в Угледаре 46 дней (фото)

За более чем месяц плена единственной едой Алексея стала банка кабачковой икры, которую оккупанты дали ему в начале и крекер, который он нашел на полу. Также Алексей собирал крошки с пола после трапез оккупантов, которые его караулили.

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О доме №17 на улице Садовая в Угледаре стало известно благодаря российскому военному "Фиме". Бои в городе в феврале 2023 года он снимал на видео и распространял его в сети. Российский вояка показал семейный альбом украинской семьи, которая жила здесь до прихода "русского мира". Дом принадлежал Марии Передерий, которая после начала полномасштабного вторжения с дочерью уехала в Германию. Ее муж и старший сын остались в Украине. Мужчина ушел в ВСУ. В это время, как российский вояка "Фима" снимал видео в гостиной Марины, в подвале дома умирал пленный украинский военный. Эту историю рассказывает ВВС.

Как рассказывает женщина, она родилась и всю жизнь до войны прожила в Угледаре Донецкой области, работала бухгалтером на шахте, ее муж изготавливал детские качели. Дочь занималась музыкой, сын — греко-римской борьбой. На окраине Угледара они построили свой 3-этажный дом.

"Наш город развивался, у нас появлялись парки, были разные проекты, не только шахты. Мы понимали, что рядом Донецк под оккупацией, но у нас было тихо. Люди покупали квартиры, строили дома", — вспоминает Марина.

Владелица дома Марина Передерий

Семья Марины взяла кредит, купила земельный участок с домом и начала его перестраивать, но после начала боев за город, семья Марины выехала из Угледара.

Зимой 2023 года россияне смогли несколько продвинуться вперед на окраине города. Тогда они захватили, в частности, и дом Марины на Садовой, 17. Через месяц в марте 2023-го ВСУ сумели их оттуда выбить. Но в конце концов после двух с половиной лет тяжелого противостояния Угледар пал в октябре 2024 года. Россияне его захватили.

Дом Марины

В доме Марины обустроили огневую точку

Женщина рассказывает, что когда россияне были в городе в 2023 году ее соседка прислала ей линк на один из российских провоенных телеграмм-каналов. На видео был дом Марины, в нем россияне. На Садовой, 17 они организовали огневую точку.

"Когда я увидела это видео, я была в шоке. Мы с дочкой плакали", — говорит Марина.

Оккупант "Фима" на видео рассказывал, что дом был красивый, "пока мы туда не зашли". Журналисты установили, что "Фима" — это Андрей Ефимкин, ему 28 лет. Он — пехотинец 155-й бригады армии РФ, родом с Дальнего востока России. В конце января 2023 года группа Ефимкина попала в тяжелые бои на окраине города. Тогда, они смогли несколько продвинуться вперед.

Впоследствии "Фима" рассказывал российским СМИ, как без бронежилета подполз к украинскому танку, "чтобы уничтожить врага гранатами". О чем "Фима" не упомянул в этом интервью — это о том, что когда он снимал свои видео из дома Марины, в подвале дома россияне держали украинского пленного, который умирал от голода.

Солдат РФ "Фима"

BBC обратилась в Минобороны России с вопросом об условиях содержания пленного Алексея, но не получила ответа.

Плененый

До войны Алексей работал в сфере ИТ, имел зеленые волосы и любил танцы. Он жил в Киеве, а до того, как переехать в украинскую столицу — в Харькове. В детстве он часто ездил в гости к бабушке, которая жила под Бамутом.

В феврале 2022 года Алексей стал добровольцем ВСУ. За любовь к танцам получил позывной "Танцор".

Зимой 2023 года он в составе 72-й бригады ВСУ оказался под Угледаром. 27-летний Алексей работал оператором дронов. Однажды шли бои возле дома, где размещался штаб его подразделения. Их окружили россияне.

Алексей и еще двое украинских военных — Роман и Александр пытались отойти, но попали в плен.

Угледар до и после прихода "русского мира"

Роман получил переломы ног. Он продержался с ранениями 30 дней без воды и еды.

"Мы оказали ему медицинскую помощь, которую смогли, которую нам разрешили. Нас разделили, но я имел шанс один раз его видеть. Он был в очень тяжелом состоянии. Умер от ранений. Сгнил заживо без медицинской помощи", — рассказывает Алексей.

Сразу после захвата в плен Алексей и Александр получили ранения, россияне заставили их под обстрелами идти за водой к соседнему дому. Когда начался обстрел Александр упал и уже не двигался. Алексею пули попали в ногу и в спину.

"Я начал отползать назад. Русские затащили меня в подвал. Так меня разлучили с моим вторым товарищем. Я не знал, что с ним. До последнего думал, что он выжил", — рассказывает Алексей.

Так раненый "Танцор" оказался в доме на Садовой №17.

Дом Марины на карте

Здесь он провел 46 дней без еды и воды.

За 46 дней съел крекер и банку кабачковой икры

Алексей рассказывает, что ему "повезло", потому что его ранения обошлись без сепсиса. Пулевое ранение на ноге зажило само, другое — в спину, тоже, но пуля до сих пор там. Также украинский защитник говорит, что били его не сильно.

В еще одном видео, опубликованном ВС РФ, журналисты ВВС идентифицировали дом на Садовой, 17. На нем на полу накрытый Марининым ковром лежит Алексей. Россияне обращаются к нему: "Пленный наш, что ты?"

Российские оккупанты несколько раз били пленного лопатой и душили. Это делали бывшие заключенные. Они спрашивали у Алексея, почему украинцы не сдаются, "потому что тогда все быстро смогут разойтись по домам".

"У русских не было на меня много времени, потому что они быстро умирали. Поэтому я не подвергся сильным пыткам. Били больше от отчаяния", — говорит Алексей.

За 46 дней плена единственной едой Алексея стала банка кабачковой икры, которую оккупанты дали ему в начале и крекер, который он нашел на полу. Также Алексей собирал крошки с пола после трапез оккупантов, которые его караулили.

Дом из видео "Фимы"

В плену ему снилась еда, хотелось компота и груш.

"В плену у меня были яркие сны. Снилось, что я открываю холодильник, а там — помидоры с зеленой веткой, и я сначала съедаю ветку, а потом съедаю помидор. Я просыпаюсь — и ничего нет", — рассказывает Алексей.

От голода у него распухли ноги, и он не мог ходить, но больше всего хотелось пить.

"Примерно через две недели есть не так хочется, как пить. Вода — это основная проблема. О еде ты уже даже не думаешь", — вспоминает он.

Он разобрал панели на стене и попробовал пить жидкость из батарей. Это был антифриз. Несколько глотков этой жидкости едва не стоили ему жизни. Жидкость вызвала многочисленные ожоги внутренних органов.

Военный потерял около 40 кг веса. но вспоминает, что берег силы и старался не паниковать.

"Я старался никак эмоционально не окрашивать ситуацию. Это не хорошо, не плохо. Надо было быть как камень. Потому что это были мои ресурсы, которые нужно правильно распределить. И поэтому я старался быть безэмоциональным. Хотя, это было не легко", — рассказывает украинский защитник.

Также в подвал к Алексею приходил "Фима". Несмотря на то, что он постоянно был в балаклаве, узнал его глаза и голос. По словам Алексея, "Фима" его не бил, били другие.

Однажды утром я услышал английскую речь

Весной 2023 года Марина снова увидела на видео свой дом. На этот раз его сняли украинские защитники, которые в марте 2023 года возвращали утраченные позиции под Угледаром и дошли до дома №17 по улице Садовой.

В то утро Алексей проснулся в полной тишине. Это указывало на то, что оккупанты ушли.

"Они, видимо, подумали, что я уже умер. Так долго без воды и еды. Я никак не проявлял себя. Старался быть незаметным, чтобы они забыли обо мне. Может так и получилось", — вспоминает военный.

Он готовился к тому, что, когда будет зачистка территории, подвал ВСУ могут забросать гранатами, что и произошло. Далее он услышал английскую речь.

"Я начал на английском и украинском кричать, что я здесь. Кричал "Help", "I am Ukrainian", "я — украинец", "72-я бригада". Из последних сил кричал. И мне дали возможность выйти. Реально повезло. Очень повезло", — говорит Алексей.

Ему приказали выйти с поднятыми руками, но выйти он не смог, поэтому мимо. На горе он увидел человека, которого знал — это был доброволец из Новой Зеландии Кейн Те Тай.

"Он очень удивился, когда увидел меня, и я также удивился. Это было счастье. Шанс один на миллион, что это будет человек, которого я знаю", — вспоминает Алексей.

Кейн Те Тай из Новой Зеландии спас жизнь Алексею, но сам погиб через несколько недель после этого.

Кейн Те Тай из Новой Зеландии

Бойцы сняли встречу новозеландца и украинца, а Марина увидела на видео, как из дома №17 на носилках выносят Алексея, который держит во рту чупа-чупс и улыбается.

Дорогу мужчина не помнит, только эвакуационный пункт, где его погрузили в БТР и оказали первую помощь.

Далее Алексея повезли в госпиталь в Днепре, а затем в Киев. Его плен без еды и воды длился 46 дней.

"Я видел кадры из Освенцима... эти ужасы, которые фашисты творили. Но увидеть своего ребенка... у него руки были как плетки, такие тонкие. Конечности опухли. Врачи сказали, что это несколько поколений ваших предков работали на то, чтобы этот парень выжил", — рассказал отец Алексея Александр.

46 дней военный считался пропавшим без вести, и все это время отец его искал, звонил всем, кому можно, и уже собирался сам ехать на Донбасс на поиски.

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Лечение Алексея после плена длилось более 4 месяцев. Он постепенно набирал вес.

Через несколько недель после спасения Алексея Кейн Те Тай, военный из Новой Зеландии, погиб в бою под Бахмутом.

Отец Алексея Александр с грустью говорит, что так и не успел поблагодарить его за сына. Он надеется, что однажды приедет на его могилу в Новую Зеландию.

Алексей мечтает, чтобы его побратимы, с которыми он был вместе в Угледаре, и которые считаются пропавшими без вести, нашлись живы. Он был последним, кто их видел.

"Я берегу надежду, что некоторые из них могут быть в плену. Я надеюсь, что они живы и вернутся домой. Я та ниточка, которая осталась между ними. Это очень трудно", — говорит мужчина.

Александр с сыном Алексеем

Эпилог

Алексей мечтает снова начать танцевать, когда закончится война. Сейчас мужчина живет и работает в Киеве. Он готовится уволиться из армии. В его спине все еще есть пуля. По словам медика, доставать ее не будут, потому что это опасно.

"Фиму" Алексей последний раз видел зимой 2023 года в подвале дома №17, когда был в плену. Оккупант уже перестал скрывать лицо и "засветился" на российском телевидении, раздавая интервью и получая награды. Он снова отправился на войну в Украину, а также, как "герой СВО" выступал перед детьми в школе.

Марина до сих пор не может смириться с потерей своего дома. Она пытается начать новую жизнь в Германии — учит язык, ищет работу.

"То, что в моем доме погибли люди — это шок. Там смерть. Там, где я держала закрутки, там держали пленных", — говорит Марина о своем доме и плачет.

В октябре 2024 года россияне снова захватили ее город.

Напомним, что 8 октября комбриг 72-й бригады рассказал, что ВСУ попали в тактическое окружение во время отхода из Угледара, когда численность сил противника превышала их в 9 раз.