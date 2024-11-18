Досить розпорошувати ресурси: Прокопенко виступив проти мікроменеджменту в Силах оборони

На думку комбрига "Азову", ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення добре організовані. Між тим в Силах оборони фактично кожна бригада воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що призводить до невиконання бойових завдань.

Командир бригади "Азов", полковник Денис Прокопенко закликав до докорінних змін у військовому управлінні та організації сил для ведення повномасштабної війни. Свої думки та пропозиції з цього приводу він виклав на своїй сторінці в соцмережі.

"Велика війна потребує великих змін. Йдеться про принципи ведення війни, процедури управління військами, роль та місце підрозділів на полі бою, а не за широкий асортимент західного озброєння та красиві бірки латиницею на дверях кабінетів. Стратегічні помилки в плануванні неможливо компенсувати на тактичному рівні, коли противник має велику перевагу практично в усьому", — написав він.

На думку комбрига "Азову", ЗС РФ від початку повномасштабного вторгнення добре організовані. Це стосується формування, забезпечення, підготовки та управління підрозділами оперативно-тактичного та оперативно-стратегічного рівнів. Ці аспекти зокрема дозволяють командуванню росіян керувати своїми штатними підрозділами в бою більш ефективно та впевнено, ніж це можуть робити українські командири ОТУ, ТГР та бригад.

Між тим в Силах оборони зараз важко знайти на фронті бригаду, яка не воює приданими підрозділами у вигляді рот та батальйонів, що часто призводить до суттєвого погіршення взаємодії, упередженого ставлення та застосування підрозділів не за призначенням, втрати управління, невиправданих втрат серед особового складу, яких можна було запобігти. Результатом цього, на думку Прокопенка, не виконуються поставлені бойові завдання.

"Маючи фронт шириною понад 1000 км, досить безглуздо та неефективно займатися мікроменеджментом, спускаючись до ручного управління ротами та батальйонами. Натомість противник навпаки організовує управління на рівні дивізій, корпусів та армій, що полегшує йому процес планування та застосування військ, знаючи свій потенціал та реальні спроможності", — зазначив комбриг.

Денис Прокопенко окреслив основні плюси у створенні дивізій/армійських корпусів. Ці декілька пунктів дозволять забезпечити кращу координацію та підвищити боєздатність сил у довгостроковій перспективі.

1. Єдність командування. Командир дивізії/армійського корпусу зможе особисто відповідати за процес та якість підготовки, тверезо оцінювати бойові спроможності та відповідно ставити задачі за призначенням кожній бригаді/полку.

2. Ініціатива. Більш впевнено, не втрачаючи ініціативи та ситуативної обізнаності, керувати штатними підрозділами на лінії бойового зіткнення, без приданих сил, маючи все своє, крім авіації.

3. Простота. Покращення процесу управління військами та стійкості оборони.

4. Економія зусиль. Стійке управління військами дасть змогу збільшувати операційні зони та смуги оборони на лінії бойового зіткнення (навіть на ділянках прориву)

5. Безпека. Зменшення потреби затикання дир та тушіння пожарів приданими підрозділами, що ускладнює взаємодію та майже ніколи не дає бажаного результату, у разі відсутності фундаментального підходу.

6. Зменшення ручного управління на тактичному рівні, зі свого боку дасть змогу генералітету займатися питаннями стратегічного планування.

"Бо воювати нам ще довго. Хай всім нам насниться план перемоги, де ми почнемо проводити реальні реформи та накопичувати, чи хоча б не розпорошувати ресурси для довгоочікуваної перемоги, або відтермінування нашої смерті. Час грає проти нас", — резюмував Денис Прокопенко.

Нагадаємо, що раніше командир "Азову" Денис Прокопенко висловив невдоволення тим, що його бійців не включили до обміну полоненими, коли обмінювали окупантів з Курщини.