Хватит распылять ресурсы: Прокопенко выступил против микроменеджмента в Силах обороны

По мнению комбрига "Азова", ВС РФ с начала полномасштабного вторжения хорошо организованы. Между тем в Силах обороны фактически каждая бригада воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что приводит к невыполнению боевых задач.

Командир бригады "Азов", полковник Денис Прокопенко призвал к коренным изменениям в военном управлении и организации сил для ведения полномасштабной войны. Свои мысли и предложения по этому поводу он изложил на своей странице в соцсети.

"Большая война требует больших изменений. Речь идет о принципах ведения войны, процедурах управления войсками, роли и месте подразделений на поле боя, а не за широкий ассортимент западного вооружения и красивые бирки латиницей на дверях кабинетов. Стратегические ошибки в планировании невозможно компенсировать на тактическом уровне, когда противник имеет большое преимущество практически во всем", — написал он.

По мнению комбрига "Азова", ВС РФ с начала полномасштабного вторжения хорошо организованы. Это касается формирования, обеспечения, подготовки и управления подразделениями оперативно-тактического и оперативно-стратегического уровней. Эти аспекты в свою очередь позволяют командованию россиян управлять своими штатными подразделениями в бою более эффективно и уверенно, чем это могут делать украинские командиры ОТГ, ТГР и бригад.

Между тем в Силах обороны сейчас трудно найти на фронте бригаду, которая не воюет приданными подразделениями в виде рот и батальонов, что часто приводит к существенному ухудшению взаимодействия, предвзятому отношению и применению подразделений не по назначению, потере управления, неоправданным потерям среди личного состава, которые можно было предотвратить. Результатом этого, по мнению Прокопенко, не выполняются поставленные боевые задачи.

"Имея фронт шириной более 1000 км, достаточно бессмысленно и неэффективно заниматься микроменеджментом, спускаясь к ручному управлению ротами и батальонами. Зато противник наоборот организует управление на уровне дивизий, корпусов и армий, что облегчает ему процесс планирования и применения войск, зная свой потенциал и реальные возможности", — отметил комбриг.

Денис Прокопенко очертил основные плюсы в создании дивизий/армейских корпусов. Эти несколько пунктов позволят обеспечить лучшую координацию и повысить боеспособность сил в долгосрочной перспективе.

1. Единство командования. Командир дивизии/армейского корпуса сможет лично отвечать за процесс и качество подготовки, трезво оценивать боевые возможности и соответственно ставить задачи по назначению каждой бригаде/полку.

2. Инициатива. Более уверенно, не теряя инициативы и ситуативной осведомленности, управлять штатными подразделениями на линии боевого соприкосновения, без приданных сил, имея все свое, кроме авиации.

3. Простота. Улучшение процесса управления войсками и устойчивости обороны.

4. Экономия усилий. Устойчивое управление войсками позволит увеличивать операционные зоны и полосы обороны на линии боевого соприкосновения (даже на участках прорыва)

5. Безопасность. Уменьшение потребности затыкания дыр и тушения пожаров приданными подразделениями, что затрудняет взаимодействие и почти никогда не дает желаемого результата, в случае отсутствия фундаментального подхода.

6. Уменьшение ручного управления на тактическом уровне, в свою очередь позволит генералитету заниматься вопросами стратегического планирования.

"Потому что воевать нам еще долго. Пусть всем нам приснится план победы, где мы начнем проводить реальные реформы и накапливать, или хотя бы не распылять ресурсы для долгожданной победы, или отсрочки нашей смерти. Время играет против нас", — резюмировал Денис Прокопенко.

Напомним, что ранее командир "Азова" Денис Прокопенко выразил недовольство тем, что его бойцов не включили в обмен пленными, когда обменивали оккупантов с Курщины.