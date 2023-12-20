"Це тільки FPV": Камишін прокоментував анонсоване Зеленським виробництво 1 млн дронів

Окрім БПЛА цього типу, фахівці здатні виробити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), а також понад 1000 БПЛА з дальністю за 1000 км.

Related video

Виробництво 1 млн БПЛА у наступному році, яке анонсував президент Володимир Зеленський, стосується тільки FPV-дронів. Подробиці у Telegram повідомив міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін.

Важливо

Україна нарощує виробництво дронів, щоб компенсувати брак снарядів, — BBC

Він наткнув, що очікується велика кількість дронів. Україна інтенсивно вже випускає БПЛА різного типу.

"І це мова тільки про FPV-дрони", – повідомив Олександр Камишін.

Керівник відомства зазначив, що вже в грудні в Україні випустять понад 50 тисяч FPV-дронів. Окрім БПЛА цього типу, фахівці здатні виробити в наступному році понад 10 тисяч ударних дронів середньої дальності (сотні км), та понад 1000 БПЛА з дальністю за 1000 км.

"Усі виробничі спроможності готові, контрактація на 2024 рік розпочинається", – заявив він.

Мільйон дронів – заява Зеленського

В Україні вироблять мільйон дронів у 2024 році. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час підсумкової пресконференції з журналістами 19 грудня.

Керівник держави позитивно відреагував на збільшення виробництва безпілотних літальних апаратів та спеціальних підрозділів щодо них. Для швидкого використання дронів потрібна нерадянська, а проста інфраструктура.

Нагадаємо, 19 грудня в "Азові" заявили, що втратили 300 БПЛА за три місяці на Луганщині у районі Серебрянського лісництва. Українські військові не можуть дозволити втрачати особовий склад, як противник. Окупанти кидають своїх "на м'ясо", а українці використовують багато дронів, розповів начальник штабу бригади "Азов" Богдан Кротевич. Він зазначив, що дрони потрібні для спостереження, керування боєм, скидів боєприпасів.