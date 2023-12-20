Мільйон дронів для ЗСУ: як виконати план Зеленського у 2024 році

Президент України обіцяє задовольнити потреби фронту в безпілотниках і наблизитися до мільйонного показника. Щоб виконати такий амбітний план, недостатньо налагодити тільки закупівлю комплектуючих і поставити людей біля верстатів. Фокус з'ясував, які труднощі чекають на українських виробників.

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Дрони-камікадзе давно перетворилися на одне з основних озброєнь у зоні бойових дій. Попит на безпілотники не згасає, вони завжди потрібні в режимі "тут і зараз". Потреби фронту часто закривають українські великі та малі підприємства, але в умовах ракетних ударів ЗС РФ по містах працювати вкрай складно, тому цехи розосереджують.

Дрони активно закуповують для ЗСУ благодійні фонди, волонтери та в рамках державного проекту "Армія дронів". Виручають з поставками БПЛА і західні партнери.

Україна може похвалитися власними розробками безпілотників, які вражають цілі на відстані до 1 000 кілометрів, зокрема в Москві. За словами глави Міністерства цифрової трансформації України Михайла Федорова, за час війни з Росією Україна показала справжній стрибок у власному виробництві дронів.

На початку повномасштабного вторгнення були тільки турецькі Ваугактаг, а до літа 2023 року прийняли на озброєння 28 моделей БПЛА, з них 9 — дронів-камікадзе. Днями був представлений новий дрон-камікадзе AQ 400 Scythe ("Коса"), аналог іранського Shahed. Запас ходу апарату доходить до 900 кілометрів, його ціна в базовій комплектації — близько $15 000.

Військове командування ставить амбітні цілі на 2024 рік. Президент України Володимир Зеленський на підсумковій пресконференції в Києві 19 грудня заявив, що підрозділи ЗСУ мають отримати мільйон українських дронів. Крім цього, потрібно розвивати інфраструктуру для підготовки операторів дронів і створення таких спецпідрозділів у ЗСУ.

"Має бути інфраструктура з управління дронами. Найкраща, не радянська, а дуже-дуже проста, щоб використовувати дуже швидко", — наголосив Верховний головнокомандувач.

Президент наголошує на необхідності боротьби з бюрократією в логістичних процесах. З цієї причини до фронту не доїхало 26 тисяч дронів.

"Не може бути таких пауз... Я просто в шоці, як може не доїхати те, що вироблено нами. Але це ми поборемо. Отримуватимуть наші бригади вітчизняні дрони. Щодо виробництва — мільйон дронів наступного року ми виробимо. Зробимо все, щоб таки й було", — пообіцяв він.

Без Китаю нікуди

Поставлену президентом України норму виконати можна, але зараз існує ціла низка складнощів. Основна проблема, на думку керівника компанії з виробництва БПЛА Skyeton Андрія Фіалковського, полягає в завезенні комплектуючих.

"Найімовірніше, заявлені мільйон дронів збиратимуть із китайських деталей. Якщо Китай знову обмежить експорт товарів для БПЛА і цивільних безпілотників дальнього радіусу дії, як це було в серпні, у нас будуть великі проблеми", — коментує фахівець Фокусу.

Більшість компонентів доведеться замовляти заздалегідь, оскільки держконтракти укладаються з виконанням у 3-4 місяці. А якщо замовляти комплектуючі в Європі або США, собівартість БПЛА зросте в рази. Важливим є процес правильної логістики і роботи внутрішніх українських держорганів, щоб вони не блокували поставки в Україну, зазначає Фіалковський.

Інша проблема полягає в наявності кваліфікованих інженерів, багато з яких виїхали за кордон, або пішли воювати. Загалом простих працівників для масового налагодженого складання знайти нескладно.

Український військовий, засновник проекту A.Drones Юрій Касьянов вважає інакше: для досягнення президентських планів потрібні ті, хто реально вміє працювати руками. Тому доведеться розширювати бронь на оборонних підприємствах і забирати людей із фронту. Також під озвучені обсяги необхідне обладнання, вільні цехи та їхнє забезпечення безпекою.

Що потрібно для виробництва мільйона дронів?

Якщо йдеться про невеликі FPV-дрони з китайських запчастин, ціна яких не перевищує 600 доларів, план Зеленського виконати можна, каже Юрій Касьянов Фокусу.

Зробивши математичні розрахунки, вийде, що на місяць потрібно зробити близько 100 тисяч БПЛА. Компанії, у штаті яких працює до 10 осіб, повинні щомісяця здавати до 500 дронів. Одна людина збере за день до п'яти апаратів. Грошей на виробництво мільйона FPV дронів цілком вистачить.

Але Зеленський міг мати на увазі і коптери, що літають на далекі відстані з вибухівкою вагою до 50 кілограмів. За такого розкладу виконати зазначені обсяги буде складніше. Бюджети для великих далекобійних дронів-камікадзе починаються від $50 000 за штуку.

"Ось і рахуємо: десять дронів — це півмільйона, а 1000 штук — 50 млн доларів. З урахуванням західної допомоги сума підйомна, але це за умови, що вона дійде до нас", — резюмує експерт.

Нагадаємо, бійці української військової розвідки нещодавно отримали нові ударні безпілотники і випробували їх на військових об'єктах у Росії. Апарати, за словами військових, показали велику ефективність.

Фокус раніше писав про ідею Міноборони України компенсувати дронами дефіцит артилерійських снарядів. Експерти впевнені, що БПЛА можуть лише доповнити роботу артилерії, але не замінити її.