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Без Толстого і Пушкіна: в Одесі перейменують майже 50 вулиць (результати голосування)

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Фото: Суспільне Одеса | Жителі Одеси підтримали перейменування вулиць

Жителі Одеси підтримали пропозицію міськради прибрати назви об'єктів, пов'язані з російськими письменниками. Також одесити вирішили відмовитись від згадок про Білорусь та населені пункти РФ.

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Згідно з результатами громадського обговорення в Одесі щодо перейменування вулиць нові назви отримають 46 топонімічних об'єктів. Містяни вирішили позбутись назв, пов'язаних з Російською імперією та часами СРСР. Наприклад, з карт Одеси зникне вулиця і площа Льва Толстого та Пушкінський сквер. Про деталі опитування городян розповіли на порталі Одеської міської ради.

На порталі повідомили про підсумки опитування одеситів, яке тривало з 22 січня по 8 лютого 2024 року.

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Відповідно до рішення міськради №32 від 19 січня, містян вирішили запитати, чи погоджуються вони перейменувати 46 вулиць, площ, скверів тощо. На порталі "Свідомий громадянин" люди віддали свої голоси, щоб з карти міста зникли наступні назви:

  • вулиця Льва Толстого (російський письменник) стане називатись вулицею Шолом-Алейхема (єврейський письменник, одесит);
  • площа Льва Толстого — площа Менделе Мойхер-Сфоріма (єврейський письменник, одесит);
  • сквер Пушкіна — сквер "Роза вітрів";
  • парк ім. М. Горького — парк Марка Твена (американський письменник, гуморист, сатирик).

У таблиці, в якій зібрано результати опитування, видно, що одесити підтримали перейменування щодо усіх запропонованих об'єктів. Середня кількість осіб, які віддали голоси — близько 200. Максимальна кількість голосів "за" отримало перейменування площі Льва Толстого — 214. Також громадянам хотілось прибрати назви "Білоруська", "Курська", "Новгородська".

Перейменування вулиць, Одеса, голосування Fullscreen
Одеса - перейменування топонімів "Білоруська", "Більшовицька"
Перейменування вулиць, Одеса, голосування Fullscreen
Одеса - перейменування топонімів "Толстой", "Пушкін"
Перейменування вулиць, Одеса, голосування Fullscreen
Одеса - перейменування топонімів "Новомосковська", "Горький"
Перейменування вулиць, Одеса, голосування
Перейменування вулиць, Одеса, голосування
Перейменування вулиць, Одеса, голосування

Найближча сесія Одеської міської ради, на якій депутати можуть імплементувати результати громадського опитування, відбудеться 21 лютого, вказано на порталі.

Перейменування вулиць — деталі

Зазначимо, після російського вторгнення у лютому 2022 році українські громадяни та місцева влада почали прибирати назви, пов'язані з РФ та СРСР. 27 жовтня 2022 року у Києві вирішили перейменувати відразу 40 вулиць, раніше розповідав Фокус. У червні 2023 року стало відомо про вулицю в Харкові, яка буде названа на честь Героя України Дмитра Коцюбайла "Да Вінчі", який загинув під Бахмутом. 8 лютого 2024 мер Києва Віталій Кличко повідомив, що в столиці з'явиться проспект "Повітряних сил", який раніше називався "Повітрофлотським".

Нагадуємо, 7 лютого розслідувачі з'ясували, що Росія сплатила Ірану 4,5 млрд дол. за технологію виробництва дронів-камікадзе Shahed, які використовуються для ударів по Україні. Інформація з'явилась завдяки хакерам, які "злили" дані перемовин у мережу.