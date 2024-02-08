У Києві перейменували Повітрофлотський проспект на Повітряних сил, — Кличко

Як розповів столичний міський голова, за відповідну назву виступили кияни, керівництво Генерального штабу ЗСУ, Головне управління розвідки та військові.

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Київрада в межах дерусифікації ухвалила низку перейменувань столичних вулиць та проспектів. Зокрема, перейменували Повітрофлотський проспект, на якому розташовані ключові установи України, зокрема Міністерство оборони, у проспект Повітряних сил. Про це 8 лютого заявив міський голова Віталій Кличко.

Як розповів Кличко, за відповідну назву виступили жителі столиці, керівництво Генерального штабу ЗСУ, Головне управління розвідки та військові.

"Повітряні сили щодня і щоночі боронять небо, збивають дрони та ракети, що летять на українські міста та села. І наші Захисники заслуговують на те, щоб висловити їм шану і вдячність", — йдеться у повідомленні.

Перейменування проспекту: що відомо

Нагадаємо, раніше Фокус повідомляв, що у грудні минулого року кияни проголосували за те, аби проспект назвали на честь Повітряних сил ЗСУ. Цю ідею підтримав Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, а також глава української розвідки Кирило Буданов.

Однак напередодні пленарного засідання Київради 18 січня голова експертної топонімічної комісії Києва Олександр Алфьоров повідомив, що одна з фракцій має намір в обхід рішенню киян внести пропозицію про те, щоб проспект розділили на дві частини. У такому разі одну з частин, де розташована будівля Міноборони, назвали б "проспект Європейської солідарності", а меншу — "проспектом Повітряних сил".

Після цього в грудні киянам знову запропонували обрати нову назву вулиці. Цього разу 90% підтримали варіант "проспект Повітряних сил ЗСУ" та 5% — "проспект Європейського Союзу".

Відомо, що в жовтні минулого року мер Києва Віталій Кличко вже подавав проєкт рішення в порядку невідкладності щодо перейменування Повітрофлотського проспекту на проспект Європейського Союзу. За день до анонсованого засідання в порядку денному питання не було. А тому експерти стверджували, що проєкт було внесено з порушенням процедури перейменування.

Фокус раніше писав, що міськрада Києва уклала угоду про охорону своєї будівлі на вулиці Хрещатик, 36. Стеження за порядком протягом 2024 року коштуватиме 22 млн гривень.

Також Фокус повідомляв, що незабаром кияни можуть отримати місця очікування громадського транспорту з розжареного скла. Їх планують встановити протягом 2024 року та заплатити за кожну по 200 тис. грн.