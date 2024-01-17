З бюджету Києва витратять 22 млн гривень на охорону міськради, — Prozorro

За безпеку у своїх приміщеннях Київрада сплачує поліції охорони від 2018 року. І, схоже, ця співпраця триватиме.

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Міськрада Києва уклала угоду про охорону своєї будівлі на вулиці Хрещатик, 36 12 січня. За цією ж адресою розміщена й Київська міська державна адміністрація (КМДА). Слідкування за порядком впродовж 2024 року буде коштувати 22 млн гривень. Про це свідчать дані на сайті Prozorro.

Київрада вже уклала угоду про охорону будівлі. Через відсутність конкуренції на сайті тендерів опублікували лише повідомлення про підписаний договір.

У тексті зазначено, що година роботи працівника поліції охорони коштуватиме 233 гривні. Вони мають стежити за порядком на 14 постах.

Міськрада Києва уклала угоду про охорону своєї будівлі Фото: Прозорро

Хто охороняє Київраду від 2018 року

За безпеку у своїх приміщеннях Київрада сплачує поліції охорони. Саме цих охоронців обрав Кабмін 2018 року для слідкування за порядком в органах місцевого самоврядування. А через повномасштабне вторгнення угоду уклали за переговорною процедурою без традиційного змагання цін на аукціоні.

У договорі йдеться про те, що година роботи одного працівника поліції охорони коштуватиме 233 гривні 04 копійки. Вони мають слідкувати за порядком на 14 постах.

За забезпечення порядку Київрада сплачує поліції охорони Фото: Інформатор

План з відпрацювань

Старший інспектор з охорони Київради має відпрацювати 262 дні за рік. За це Київрада має заплатити 671 тисячі 621,28 гривень з ПДВ (один день його роботи може коштувати приблизно 2 тисячі 563 гривень).

Охоронники на двох постах на пропускному пункті з боку вулиці Євгена Чикаленка (колишня вулиця Пушкінська) мають відпрацювати 366 днів. За їхні послуги Київрада має сплатити 4 млн 094 тисячі 046,72 гривень (один день їх роботи коштує 11 тисяч 185 гривень).

Згідно з угодою, у дні проведення сесій з 9 ранку до 19:30 мають додатково бути 10 постів охорони. За рік міська рада столиці має заплатити за безпеку під час засідань 587 тисяч 260,80 гривень.

Коли під стінами збираються мітингувальники, то в такі дні мають бути напоготові 5 груп швидкого реагування. Їх послуги коштують 293 тисяч 630,40 гривень.

Загалом за рік Київську міську раду охоронятимуть 94 тисячі 226 годин. І за цю послугу з бюджету мають заплатити 21 млн 958 тисяч 427,04 гривень.

Як раніше повідомляв Фокус, Фонд державного майна (ФДМУ) має намір реалізовувати конфісковане російське майно через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Каталог майданчиків представлено на сайті Prozorro.