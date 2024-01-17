Из бюджета Киева потратят 22 млн гривен на охрану горсовета, — Prozorro

За безопасность в своих помещениях Киевсовет платит полиции охраны с 2018 года. И, похоже, это сотрудничество будет продолжаться.

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Горсовет Киева заключил соглашение об охране своего здания на улице Крещатик, 36 12 января. По этому же адресу размещена и Киевская городская государственная администрация (КГГА). Слежение за порядком в течение 2024 года будет стоить 22 млн гривен. Об этом свидетельствуют данные на сайте Prozorro.

Киевсовет уже заключил соглашение об охране здания. Из-за отсутствия конкуренции на сайте тендеров опубликовали лишь сообщение о подписанном договоре.

В тексте указано, что час работы сотрудника полиции охраны будет стоить 233 гривны. Они должны следить за порядком на 14 постах.

Горсовет Киева заключил соглашение об охране своего здания Фото: Прозорро

Кто охраняет Киевсовет с 2018 года

За безопасность в своих помещениях Киевсовет платит полиции охраны. Именно этих охранников выбрал Кабмин в 2018 году для слежения за порядком в органах местного самоуправления. А из-за полномасштабного вторжения соглашение заключили по переговорной процедуре без традиционного соревнования цен на аукционе.

В договоре говорится о том, что час работы одного сотрудника полиции охраны будет стоить 233 гривны 04 копейки . Они должны следить за порядком на 14 постах.

За обеспечение порядка Киевсовет платит полиции охраны Фото: Інформатор

План по отработке

Старший инспектор по охране Киевсовета должен отработать 262 дня за год. За это Киевсовет должен заплатить 671 тысячу 621,28 гривен с НДС (один день его работы может стоить примерно 2 тысячи 563 гривен).

Охранники на двух постах на пропускном пункте со стороны улицы Евгения Чикаленко (бывшая улица Пушкинская) должны отработать 366 дней. За их услуги Киевсовет должен заплатить 4 млн 094 тысячи 046,72 гривен (один день их работы стоит 11 тысяч 185 гривен).

Согласно договору, в дни проведения сессий с 9 утра до 19:30 должны дополнительно быть 10 постов охраны. За год городской совет столицы должен заплатить за безопасность во время заседаний 587 тысяч 260,80 гривен.

Когда под стенами собираются митингующие, то в такие дни должны быть наготове 5 групп быстрого реагирования. Их услуги стоят 293 тысяч 630,40 гривен.

Всего за год Киевский городской совет будут охранять 94 тысячи 226 часов. И за эту услугу из бюджета должны заплатить 21 млн 958 тысяч 427,04 гривен.

Как ранее сообщал Фокус, Фонд государственного имущества (ФГИУ) намерен реализовывать конфискованное российское имущество через онлайн-аукционы в государственной электронной торговой системе "Прозорро.Продажи". Каталог площадок представлен на сайте Prozorro.