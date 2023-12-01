Конфісковане російське майно продаватимуть через "Прозорро.Продажі", — Мінекономіки

Учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчиків.

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Фонд державного майна (ФДМУ) має намір реалізовувати конфісковане російське майно через онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі". Про це повідомляє пресслужба Міністерства економіки України.

Рішення про продажі через систему "Прозорро.Продажі" в уряді затвердили наприкінці листопада 2023-го.

"Організатором електронних торгів з продажу санкційного майна в системі Прозорро.Продажі буде Фонд державного майна (ФДМУ). А гроші від його продажу й оренди йтимуть на рахунки Фонду ліквідації наслідків збройної агресії", — повідомляє Мінекономіки.

Там пояснили, що учасники аукціонів з продажу санкційного майна зможуть брати в них участь, зареєструвавшись через один з акредитованих в системі "Прозорро.Продажі" майданчикув. А каталог майданчиків представлено на сайті.

Вся інформація про онлайн-аукціони з продажу санкційних активів буде доступна на офіційному сайті Prozorro.

Для запуску реалізації санкційного майна, Міністерство економіки України розробило, а Кабмін ухвалив відповідні правила.

Так створюється "комплексна законодавча рамка для управління різного роду активами", повʼязаними з країною-агресоркою РФ.

За словами заступника міністра економіки України Олексія Соболева, це підвищує довіру потенційних інвесторів до системи управління публічним майном й сприяє залученню довгострокових інвестицій. А це наш пріоритет на найближчі роки.

Нагадаємо, В Єврокомісії повідомили, коли підготують директиву для використання заморожених активів РФ. За словами укранського прем'єра Дениса Шмигаля, Україна розраховує на подальшу ефективну роботу з ЄС над розробкою механізму конфіскації заморожених російських активів.

Водночас віцепрезидент Європейського центрального банку вважає, що скерування прибутку від заморожених активів РФ для допомоги у відновленні України зашкодить репутації валюті євро.